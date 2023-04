Metacade prisprognose efter MCADE går til månen

Metacade prisen er gået amok, da investorer jubler over den seneste udvikling i netværket og potentialet for gaming-kryptovalutaerne. MCADE tokenet steg til et rekordhøjt niveau på $0,0342, hvilket var meget højere end dets laveste på $0,0091 fra år til dato. Det betyder, at de tidlige investorer har øget deres afkast med mere end 280%. Dets markedsværdi er nu steget til mere end $38 millioner.

Hvorfor styrtdykkede kryptovalutaerne?

Metacade-prisen har trodset tyngdekraften i de sidste par dage. For det første har de fleste kryptovalutaer som Bitcoin, Binance Coin, Cardano og Solana faldet i de sidste par sessioner. Dette kollaps har bragt den samlede markedsværdi for alle kryptovalutaer til mere end $1,2 billioner.

Det er uklart, hvorfor kryptovalutaerne faldt kraftigt siden onsdag. En sandsynlig årsag er, at longs-likvideringerne er steget kraftigt de seneste par dage. Data fra Coinglass viser, at Bitcoin longs-likvideringerne denne onsdag steg til mere end $70 millioner, hvor de fleste af disse likvidationer stammer fra Binance.

Likvidation sker, når mæglerne og børserne er tvunget til at lukke de gearede positioner i deres økosystem for at forhindre yderligere tab.

En anden sandsynlig årsag til, at priserne på kryptovalutaer faldt voldsomt er, at risikable banker som Western Alliance rapporterede stærke resultater. Western Alliance, der blev set som et af de mest risikable virksomheder sagde, at deres indlån var begyndt at stige for nylig. Det havde genvundet omkring 40% af de indskud, som banken mistede under SVB-kollapset.

De amerikanske bankers relative sikkerhed har en betydning for markedet, idet kryptovalutaerne så ud til at klare sig godt under sammenbruddet af SVB og Signature. På daværende tidspunkt anså de fleste investorer Bitcoin – og guldet – som sikre havne.

Denne sikkerhed giver også Federal Reserve spillerum til at fortsætte med at hæve renten i de kommende måneder. Dette forklarer, hvorfor det amerikanske dollarindeks er steget fra sidste uges lavpunkt på $100 til $101,68. De statslige renter er også steget de seneste par dage.

Hvorfor skyder Metacade i vejret?

Metacade er gået i den modsatte retning som de fleste kryptovalutaer. Denne divergens er sandsynlig, fordi investorerne tror, at spilbranchen vil fortsætte med at vokse i de kommende år.

Til at begynde med er Metacade en relativt ny platform, der for nylig lancerede sit token efter et succesfuldt token forsalg, hvor udviklerne rejste over $16 millioner. Vi har skrevet om dette token forsalg her. Udviklerne bygger nu platformen og forsøger at øge dens popularitet ved at indgå i partnerskaber.

Metacade er skudt i vejret på grund af den stigende handelsvolumen, efterhånden som efterspørgslen stiger. Data CMC viser, at den samlede volumen i de seneste 24 timer landede på over $733 millioner. De fleste af disse tokens handles på Uniswap , som er den største DEX i verden.

Den anden hovedårsag til, at MCADE prisen stiger er, at tokenet vinder indpas blandt de centraliserede børser. I en erklæring sagde udviklerne, at BitMart vil være den næste børs til at børsnotere tokenet. Denne børsnotering vil ske på torsdag. Historisk set har kryptovalutaerne en tendens til at stige, når der sker en større børsnotering.

🚨LISTING UPDATE🚨



Metacaders, the countdown has started for our @BitMartExchange listing🔥



🗓️20th April, 2023

⏰9AM UTC



Exciting times for the #Metacade community🚀



Join our Discord to keep up to date⬇️ 🔗https://t.co/gTANLePPDx pic.twitter.com/kvnM8RzzqK — METACADE (@Metacade_) April 13, 2023

Udviklerne arbejder på at få flere børser til at opføre tokenet. Nogle af de potentielle børser, som kunne opføre tokenet næste gang, er Huobi, MEXC, Binance og Crypto.com blandt andre.

Endelig steg Metacade prisen efter at skaberne annoncerede, at de var begyndt at arbejde på selve spilplatformen. Ifølge Metacade hvidbogen vil udviklings- og testprocessen tage et par måneder før den rulles ud til offentligheden.

Metacade pris forudsigelse

Timediagrammet viser, at MCADE-prisen har konsolideret sig i de seneste par dage. I denne periode forblev den under post-børsnoterings højdepunktet på $0,021. Nu er den gået parabolsk, mens investorerne venter på den kommende børsnotering hos Bitmart. Den har bevæget sig over det 25-perioders glidende gennemsnit, mens tokenets volumen er begyndt at stige.

Selvom der forventes mere volatilitet, så er de overordnede udsigter derfor positive. Denne volatilitet kunne resultere i, at det vil genteste støtten til $0,021, da den fuldender brud- og gentestmønsteret. Hvis dette sker, så vil tokenet sandsynligvis begynde at vende tilbage i de kommende dage, idet sælgerne målretter det psykologiske nøgleniveau ved $0050.

Er Metacade en god investering?

Indtil videre er det lidt for tidligt at afgøre om MCADE er en god langsigtet investering. Tokenets succes vil afhænge af en række faktorer, såsom præstationerne af platformens spil. Set ud fra en risiko- og belønningsberegning mener jeg dog, at belønningerne opvejer risiciene, som jeg skrev om i denne artikel.

Den største risiko er, at Metacade kollapser, mens den potentielle belønning er, at projektet bliver en kæmpe succes i en branche, der forventes at fortsætte med at vokse i de næste par år. Også i fremtiden vil Metacade, ligesom andre mønter, have en korrelation med Bitcoin. Derfor giver det mening at tildele en lille portion af dine midler til Metacade.