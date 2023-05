Salesforce Q1-indtjening: ‘en af de bedste risikobelønninger i software’

Aktier i Salesforce Inc (NYSE: CRM) er faldet i længere tid, selvom cloud-selskabet rapporterede markedsbaserede resultater for sit første regnskabskvartal.

Prishandlingen er særligt spændende, da ledere også hævede vejledningen. De forudser nu rekordhøje $7,41 per aktie til $7,43 per andel af indtjeningen i år.

Til det formål ser Wedbush Securities’ senioranalytiker Dan Ives tilbagetrækningen i efter-timerne som en mulighed for at investere i Salesforce.

For indeværende kvartal kræver Salesforce nu omkring 1,90 dollars en andel af den justerede indtjening på op til 8,52 milliarder dollars i omsætning. Til sammenligning lå analytikerne på henholdsvis 1,70 dollar per aktie og 8,5 milliarder dollar.

Tidligere i år sænkede Salesforce sit antal ansatte med 10 %, da det skiftede fokus fra omsætningsvækst til overskudsmargener (læs mere).

Bortset fra omkostningsbesparelser forventer Ives, at kunstig intelligens også vil være en meningsfuld medvind for Salesforce-aktien. På CNBCs ” Closing Bell ” sagde han:

Wedbush-analytikeren er overbevist om, at cloud-aktien nemt kan nå $260 – et prismål, der antyder en opadgående på næsten 25 % herfra.

Det californiske selskab sluttede kvartalet med resterende præstationsforpligtelser til en værdi af 24,1 milliarder USD – en stigning på 12 % i forhold til sidste år. Salesforce-aktien er nu steget næsten 60% for året.

