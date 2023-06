Shanghais sammensatte indeks danner et bearish flagmønster

Shanghai Composite og China A50-indeksene drev en smule opad, da markedet afspejlede det stærke PMI for tjenesteydelser og den nye redningspakke i ejendomsbranchen. Blue-chip Shanghai-indekset sprang til RMB 3.241, et par point over sidste måneds laveste på RMB 3.171. Alligevel er det stadig ~5,5 % under det højeste punkt i år.

Kinas redningspakke til fast ejendom

Den kinesiske økonomi kommer ikke så hurtigt, som de fleste analytikere forventede tidligere på året. I sidste uge viste PMI-tal for fremstilling, at sektoren fortsat er under pres, da den interne og eksterne efterspørgsel aftog.

Mandag afslørede yderligere data, at den afgørende servicesektor klarede sig bedre. Service-PMI-dataene kom på 57,1 i maj, højere end de tidligere 56,1.

Vigtigst er det, at uædle metaller, der ses som et barometer for det kinesiske opsving, alle er væltet. Kobber, aluminium og jernmalm er alle faldet til deres laveste niveauer i måneder.

Det meste af denne præstation skyldes ejendomssektoren, som bidrager væsentligt til BNP. I de seneste år har efterspørgslen efter huse været aftagende efter Evergrandes sammenbrud.

Nu er Beijing fokuseret på at genoplive sektoren ved at ændre nogle af de eksisterende provisioner. Nogle af de nye ændringer reducerer den forudbetaling, der kræves for at købe boliger i nogle byer, og sænker agentprovisionen på transaktioner.

Regeringen overvejer endvidere restriktioner for boligkøb og forenkling af købsprocessen. Det håber at ændre formuen for virksomheder i sektoren. Alligevel er der bekymring for, om disse politikker vil have en indvirkning på sektoren.

I mellemtiden mener analytikere hos Morningstar, at aktierne i Hong Kong og det kinesiske fastland handles med en betydelig rabat.

Shanghai Composite indeks prognose

Det daglige diagram viser, at Shanghai-indekset er drevet nedad de seneste par uger. For nylig har den dog forsøgt at komme sig og bevægede sig lidt over nøglemodstandspunktet på 3.220, det laveste punkt i marts og februar.

De 25-dages og 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit har lavet en bearish crossover, mens indekset har dannet et bearish flagmønster, der er vist i blåt. Derfor er der en sandsynlighed for, at indekset snart vil have et bearish breakout, da sælgere målretter det næste modstandspunkt på 3.168, den nederste side af det bearish flagmønster.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer