Tesla accepterer principielt at etablere en lokal leverandørbase i Indien

Aktierne i Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) steg til et år-til-dato højdepunkt i morges, efter at CEO Elon Musk i princippet indvilligede i at etablere en lokal leverandørbase i Indien.

Her er hvad vi ved indtil videre

Det Nasdaq-noterede firma vil først begynde at samle sine elektriske køretøjer i Indien og derefter følge op med at lokalisere sin forsyningskæde, rapporterede Financial Express onsdag.

I mellemtiden har den indiske regering indvilliget i at lade Tesla drage fordel af indrømmelser på import af nødvendige komponenter.

Regeringen er villig til at give tid til at etablere en indenlandsk leverandørbase, men Tesla bliver nødt til at angive en periode, inden for hvilken toldindrømmelserne på komponenter, der er givet til den, ophører.

Nyheden kommer kun få dage efter, at Musk angiveligt signalerede planer om at udvide forretningen i Kina, da han besøgte landet og mødtes med dets udenrigsminister Qin Gang.

Tesla er nu berettiget til fuld skattefradrag

Tesla-aktier jubler også, fordi Internal Revenue Service i dag bekræftede, at alle deres Model 3 og Model Y-køretøjer nu kvalificerer sig til den fulde $7.500 skattefradrag under “IRA” – Inflation Reduction Act.

Indtil videre var Model 3 berettiget til skattefradrag til en værdi af kun halvdelen af det ($3.750). Det er dog stadig uklart, hvad Tesla gjorde for at tilpasse sine elektriske køretøjer til kravene fastsat af IRA.

Model 3 starter nu ved omkring $32.000, hvilket gør den billigere end 2023 Toyota Camry XLE Hybrid. En dag tidligere sagde Piper Sandler-analytiker Alexander Potter, at Tesla-aktien havde en opside til $280.

Hans kursmål antyder endnu en stigning på 25 % herfra.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer