Bomuldsprisanalyse, efterhånden som volatiliteten trækker sig tilbage til 2021-niveauerne

Bomuldsprisen har bevæget sig sidelæns siden november 2022, da investorer vurderer udbuds- og efterspørgselsdynamikken. Det handlede til $88 i mandags, hvor det har været i de sidste par måneder. Denne pris er et par point over det laveste år til dato på $76.

Bomuldsefterspørgsel og udbudsdynamik

Bomuld er en vigtig vare, der bruges til fremstilling af tøj og beklædningsgenstande. Dens efterspørgsel har været stigende i de sidste par årtier, hjulpet af den stigende verdensbefolkning. Data viser, at verden har over 8 milliarder mennesker, op fra over 6,1 milliarder i 2000.

Bomuldspriserne steg kraftigt under Covid-19-pandemien, hjulpet af råvare- supercyklussen. Den sprang fra et lavpunkt på 48,08 USD i 2020 til et maksimum på 149,98 USD den 2. maj 2022. Siden da er bomuld dykket med mere end 43 % fra det højeste punkt i 2022.

De største bomuldsproducenter i verden er blandt andre Kina, Indien, USA, Brasilien, Pakistan og Australien. På den anden side er Kina den største bomuldsproducent i verden. Andre topforbrugere af bomuld er blandt andre Indien, Pakistan, Bangladesh og Vietnam.

Ifølge OECD forventes den globale bomuldsproduktion at fortsætte med at vokse i de kommende år. Indiens produktion forventes at vokse med 1,3 % pa i det næste årti. I Brasilien, hvor bomuld plantes som en anden afgrøde i omdrift med majs og sojabønner, forventes også en kraftig vækst.

Den seneste WASDE- rapport viste, at USA vil vise højere produktion, hjulpet af gunstige vejrforhold i sydvest. Eksporten forventes at vokse med 500.000 baller til over 14 millioner baller. Globalt vil verdensproduktionen vokse med 1 million baller på grund af højere forsyninger i USA og lavere produktion i Kina.

Prisprognose for bomuld

Bomuldsdiagram fra TradingView

Det daglige diagram viser, at bomuldsprisen har bevæget sig sidelæns i de seneste par måneder. Prisen har holdt sig mellem det vigtige støtteniveau på $76,20 og modstandspunktet på $88,62. Som et resultat svæver prisen på 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit.

Vigtigst er det, at den gennemsnitlige sande rækkevidde (ATR) er faldet til et lavpunkt på 1,71, det laveste niveau siden september 2021. ATR er et vigtigt tal, da det er det mest populære mål for volatilitet på markedet.

Derfor vil bomuldspriserne sandsynligvis fortsætte med at konsolidere sig i de kommende dage. Et bullish breakout vil blive bekræftet, hvis det bevæger sig over nøglemodstandsniveauet ved $88,62. Et træk under støtten på $80 vil ugyldiggøre den bullish opfattelse.