Royal Mail-aktien stiger: 3 grunde til at undgå IDS-aktier

IDS (LON: IDS) aktiekurs har iscenesat et forsigtigt comeback i de seneste par uger. Aktierne i Royal Mails moderselskab steg til et højdepunkt på 220p, det højeste punkt siden 19. maj. Aktien er steget med over 14,7 % fra det laveste niveau i maj i år. Her er nogle af de vigtigste grunde til at undgå Royal Mail-aktier.

Omsætningsvæksten falder

Den mest grundlæggende grund til, at investorer bør undgå Royal Mail-aktier, er, at dens omsætning og rentabilitet er faldet markant i de seneste par år. De seneste rapporter viste, at virksomhedens omsætning faldt med 12,8 % i de ni måneder frem til december 2022. I sin erklæring citerede firmaet det overordnede strukturelle fald i brev- og detailsalg.

Dens samlede omsætning faldt med 6,1%, mens dens pakkeomsætning faldt med over 17%. Desværre mener selskabet, at dets forretningsbetingelser ikke vil forbedres i år. Selskabet mener, at dets driftstab vil være mellem £350 millioner og £450 millioner.

Derfor, mens virksomheden nåede en aftale med sine medarbejdere, er det svært at se, hvordan Royal Mail vil vende tilbage til vækst.

Anspændt balance

Den anden hovedårsag til at undgå Royal Mail-aktier er virksomhedens balance. Data viser, at selskabets gæld er steget de seneste tre år. Dens samlede gæld lå på over 2,97 milliarder dollars i marts i år, op fra de tidligere 2,90 milliarder dollars. Det havde 0,7 milliarder dollars i gæld før Covid-19-pandemien.

Derfor, med UK’s rentestigninger, er der en sandsynlighed for, at virksomheden vil bruge flere penge på rentebetalinger. Dette vil til gengæld betyde betydelige tab og marginkompression.

IDS’s ineffektivitet

I mellemtiden bør du undgå IDS på grund af dets ineffektivitet. For det første, ligesom USA’s USPS, er virksomheden ved lov bemyndiget til at levere breve i hele landet. Selvom dette er en god ting for kunderne, er det dyrt for Royal Mail, da det leverer breve til nogle meget urentable steder.

Samtidig mener jeg, som jeg har skrevet her , at IDS er voldsomt overbemandet. Virksomheden har over 130.000 ansatte, og den genererede over £12 milliarder i omsætning i 2022. Det betyder, at IDS tjener omkring £92.307 pr. medarbejder.

I modsætning hertil genererer Deutsche Post omkring $182k pr. medarbejder. UPS og Fedex, som er større virksomheder end Royal Mail, tjener $184.000 og $484.000 omsætning pr. medarbejder. For at IDS kan blive rentabel, er det derfor nødvendigt at reducere omkostningerne, hvilket ikke er let på grund af fagforeningens styrke.

Der er andre grunde til at undgå IDS-aktier. For eksempel står virksomheden over for stærk konkurrence fra blandt andet Yodel, Hermes og Fedex.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer