Aston Martin har netop annonceret en ‘game changer’-aftale med Lucid

Lucid Group Inc (NASDAQ: LCID) steg 15% her til morgen, efter at EV-selskabet annoncerede en ny aftale med Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC (LON: AML).

Aston Martin skal betale $132 millioner kontant til Lucid

Copy link to section

Mandag sagde det Nasdaq-noterede firma, at Aston Martin havde indvilliget i at betale 132 millioner dollars i kontanter for at få adgang til sin elektriske drivlinjeteknologi.

Lucid vil også få 3,7% af aktierne i den britiske luksusbilproducent. Dets administrerende direktør Peter Rawlinson sagde i dag i en pressemeddelelse :

Aston Martin valgte Lucid, idet han anerkendte de dybe fordele ved at anvende sin verdensledende elektriske drivlinjeteknologi, eksemplificeret ved banebrydende 516-mile EPA-estimeret rækkevidde på Lucid Air Grand Touring.

Den nævnte aftale er vigtig, da den vil bringe nogle kontanter til Lucid Group, der tabte næsten $800 millioner i sit første finansielle kvartal. ” LCID ” er stadig faldet med ca. 50 % i forhold til dets højeste år til dato.

Lucid vil levere batterikomponenter til Aston Martin

Copy link to section

Den annoncerede aftale vil også se Lucid levere sine batterikomponenter til Aston Martin, der planlægger at introducere sin første BEV (batteri-elektriske køretøjer) omkring 2025.

Aktionærerne i den britiske bilproducent skal endnu ikke stemme om det langsigtede partnerskab med Lucid. Ifølge Lawrence Stroll – dens administrerende formand:

Aftale med Lucid er game changer for fremtidig EV-styret vækst af Aston Martin. Vi valgte Lucid og fik adgang til industriens højeste ydeevne og mest innovative teknologi til vores fremtidige BEV’er.

Tidligere på måneden afslørede Lucid Group planer om at rejse 3,0 milliarder dollars via et aktieudbud, som Invezz rapporterede her. “AML” endte også omkring 10% på nyhederne i dag.