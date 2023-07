Kakaopriserne overkøbte på et 40-årigt højt niveau på grund af forsyningsbekymringer

De fleste landbrugsvarer er faldet i år, hjulpet af Rusland og Ukraines shippingaftale. En vare har dog trodset tyngdekraften, da dens pris steg til det højeste niveau i mere end fire årtier. Kakaoprisen handlede til $3.400, ~36% over det laveste niveau i 2022 og ~93% højere end dets laveste 2018.

Ubalance efter udbud og efterspørgsel

Copy link to section

Kakaopriserne er steget på grund af den fortsatte udbuds- og efterspørgselsubalance i industrien. Efterspørgslen fra førende virksomheder som Hershey og Mondelez er steget kraftigt, hjulpet af genåbningen af verdensøkonomien. Efterspørgslen er også steget på grund af den voksende middelklasse i asiatiske lande som Kina og Indonesien.

Udbuddet er derimod kommet under pres. Mens Elfenbenskysten producerer en rekordafgrøde, er produktionen i Ghana fortsat haltende. Data viser, at kakaoproduktionen i Ghana faldt med 18 % i den sidste sæson, der sluttede den 30. september sidste år.

Produktionen i de to lande forventes at fortsætte med at falde i de næste par år. For det første bliver de fleste kakaoplanter gamle, mens jordens frugtbarhed er faldet. I modsætning til afgrøder som majs og sojabønner tager kakaoplanter to til fire år at modne.

En anden forskel mellem kakao og andre priser er, at landmænd i Elfenbenskysten modtager et fast beløb fra regeringen. Som sådan drager de ikke enheden fordel af den igangværende prisstigning.

Også virksomheder som Mars, Mondelez og Hershey indgår langsigtede købskontrakter, der afbøder dem fra markedspriser. Klimaforandringerne har også indflydelse på afgrødeproduktionen. I en note til WSJ sagde en Mondelez-medarbejder i Ghana:

“Vi har ikke det skovdække, vi havde, vi har ikke den regn, vores bedstefædre havde, og jorden er ikke så frugtbar… Unge mennesker rejser ofte for at søge et bedre liv i byen.”

Efterspørgslen efter chokoladebarer forventes at blive ved med at stige i de kommende år. Analytikere forventer, at over 2 milliarder mennesker indtager kakao hvert år, og tallet vil fortsætte med at stige i et stykke tid.

Kakao pris prognose

Copy link to section

Kakaodiagram af TradingView

Det ugentlige diagram viser, at kakaopriserne har været i en stærk bullish tendens i de seneste par måneder. Det har for nylig bevæget sig over det vigtige modstandspunkt på $2.932,5, det højeste punkt i februar 2020.

Kakao er hoppet over 50-ugers og 25-ugers glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index og Stokastisk Oscillator har bevæget sig over det overkøbte niveau. Derfor er der en sandsynlighed for, at prisen vil have et kort tilbageslag i de kommende uger og derefter genoptage den bullish trend.