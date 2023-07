Fine 50, Sensex indekser bedste og værste aktier i 2023 afsløret

Indiens Nifty 50- indeks steg til et rekordhøjt niveau, da investorerne jublede over den voksende rolle, som landets økonomi spiller. Indekset, som følger de største virksomheder i Indien, steg til et højdepunkt på 19.410 INR. Tilsvarende sprang BSE Sensex -indekset til ₹65.507. De to blue-chip-indeks er steget med mere end 14 % fra det laveste niveau i år.

Indiske aktierally fortsætter

Nifty 50 og BSE Sensex-indeksene har klaret sig godt i år, da tilgangen til det indiske marked fortsætter. Data offentliggjort af UNCTAD viste, at Indien var en af de største modtagere af udenlandske direkte investeringer (FDI) globalt.

Investorer tiltrækkes af Indiens voksende rolle i verden og økonomien i bedring. Indien har fortsat spillet sin rolle som det bedste alternativ til Kina. Som følge heraf har landet modtaget mange producenter, der tager risikoen fra Kina. I juni blev forholdet mellem Indien og USA forbedret efter Narendra Modis besøg.

Tata Motors har været de bedst præsterende Nifty 50-indeksaktier i år. Dens aktie er steget med over 52%, da investorer jubler over virksomhedens turnaround-strategi. ITC-aktiekursen er steget med over 42% i år, hvilket gør den til den næstbedste performer. ITC er et førende konglomerat, der har en tilstedeværelse på tværs af forskellige sektorer.

Baja Auto-aktien er steget med 34%. Andre top Nifty 50-indeksbestanddele er blandt andre Dr. Reddy’s Laboratories, Britannia Industries, Power Grid Corporation og Titan Company. Alle disse aktier er steget med over 20%.

På den anden side er de største efternøler i Nifty 50-indekset Adani Enterprises, Hindalco Industries, Infosys og Adani Power. Alle disse aktier er faldet med over 10 % i år,

Med hensyn til BSE Sensex-indekset har ITC, Dr. Reddy’s, UltraTech Cement, Larsen & Toubro og Nestle været de bedste resultater.

Fin 50 indeks prognose

Fint 50-diagram af TradingView

I min sidste artikel på Nifty 50 og Sensex-indeksene bemærkede jeg, at de to havde mere opad, hvis førstnævnte krydsede modstandsniveauet på 18.888 INR. Jeg skrev også, at de to indekser havde en tæt sammenhæng med hinanden.

Nu, som vist ovenfor, er Nifty-indekset hoppet over dette modstandsniveau, som var oversiden af kop- og håndtagsmønsteret. Indekset forbliver over alle glidende gennemsnit og Ichimoku-skyen. Oscillatorer som MACD og Relative Strength Index (RSI) er fortsat med at stige.

Derfor vil indekset sandsynligvis fortsætte med at stige, da købere målretter det næste nøgleniveau på 20.000 INR. En bevægelse under ₹19.000 vil ugyldiggøre den bullish-visning. Hvis dette sker, vil Sensex-indekset stige til over 66.000 INR.