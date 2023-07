Tata Motors aktiekursrisiko/belønning bliver ugunstig

Tata Motors (NSE: TATAMOTORS) aktiekurs steg til et rekordhøjt niveau, da det bedst præsterende Nifty 50-konstituerende rally fortsatte. Aktierne steg til et rekordhøjt niveau på 633,05 INR, hvilket var omkring 856 % over det laveste niveau under pandemien. Det er steget med over 60 % i år.

Tata Motors klarer sig godt

Copy link to section

Tata Motors, den største indiske bilproducent, klarer sig godt, da efterspørgslen efter deres køretøjer springer. Virksomheden, der også ejer Jaguar Land Rover, offentliggjorde sine økonomiske resultater i denne uge.

Disse tal viste, at virksomhedens salg steg med 5% i første kvartal. Det solgte over 3,2 millioner i kvartalet, der sluttede i juni. Det globale engrossalg af personbiler steg med 8%, mens dets kommercielle afdeling faldt.

Jaguar Land Rover-salg steg til 93.253, da efterspørgslen efter luksusbiler forbliver stabil. På trods af de stærke resultater mener analytikere hos JP Morgan, at Tata Motors aktiekurs vil falde med omkring 14%. Analytikerne bemærkede, at der var marginrisici ved deres Jaguar Land Rover-forretning.

I mellemtiden gentog analytikere hos CLSA deres købsvurdering på aktien med et mål på Rs 690. De bemærkede, at der stadig var stor efterspørgsel efter Jaguar Land Rover. Analytikerne forventer, at selskabets engrosvolumen vil springe med 18%.

Tata Motors står over for flere udfordringer forude. For eksempel er der tegn på, at økonomien er ved at bremse på dets nøglemarkeder i Kina. Nordamerika og Storbritannien. Data offentliggjort i mandags afslørede, at Kina var på vej ind i en deflation, et tegn på, at økonomien var ved at blive blødere.

I USA er der tegn på, at bilsektoren forværres på grund af høje lagre og højere rater.

Tata Motors aktiekursprognose

Copy link to section

I maj forudsagde jeg, at Tata Motors aktiekurs ville blive ved med at stige, efter at den vendte modstanden ved ₹536 til et støtteniveau. Denne opfattelse var nøjagtig, da aktierne har fortsat deres bullish trend.

Det daglige diagram viser, at Tata aktiekursen er steget over 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit (MA). Det har også bevæget sig over nøglemodstandspunktet ved ₹536, mens MACD og Relative Strength Index (RSI) har bevæget sig over de overkøbte niveauer.

Derfor, mens aktierne har noget mere upside, tror jeg, at risikobelønningen bliver ugunstig, da nogle investorer snart vil begynde at tage overskud. Hvis dette sker, kan aktierne bevæge sig under 600 INR i de kommende uger.