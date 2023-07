Her er grunden til, at Shanghai-indekset Hang Seng steg efter svage Kina-data

Shanghai-indekset og Hang Seng drev opad torsdag, da investorerne ignorerede de svage økonomiske data fra Kina. Hongkongs Hang Seng-indeks steg med 2,60%, mens Shanghai steg med 0,86%.

Amerikansk inflation og aftagende vækst i Kina

Copy link to section

Hovedtemaet på markedet i denne uge er Kinas og USA’s økonomiske afmatning. Der er tegn på, at den kinesiske økonomi er ved at komme sig i et betydeligt langsomt tempo end forventet.

Data offentliggjort i denne uge viste, at Kinas inflation faldt til 0 % i juni. Som følge heraf er der sandsynlighed for, at landets inflation vil bevæge sig til den negative zone i de kommende måneder. Selvom lav inflation er opmuntrende, giver det også tegn på, at en økonomi er ved at miste momentum.

En separat rapport torsdag afslørede, atKinas eksport og import fortsatte med at falde i juni. Eksporten faldt med 12,4 % i juni efter et fald på 7,5 % i den foregående måned. Importen faldt til gengæld med 6,8 % efter et fald på 4,8 % i maj. Som et resultat blev handelsoverskuddet udvidet til 70 milliarder dollars.

Analytikere mener, at Kinas økonomi klarer sig dårligere, end de officielle tal siger. De nævner den vedvarende svaghed på råvaremarkedet og faldende forsendelsesomkostninger. Som jeg skrev i mandags, søfart omkostningerne er faldet til laveste niveauer i 2019.

I et nyligt notat advarede en kendt analytiker om, at Kina var på vej mod en balance recession. En balance recession er, hvor virksomheder og enkeltpersoner fokuserer på at sænke deres gæld i stedet for at bruge penge. Som sådan sammenlignede han Kinas økonomi med Japans, som er stagneret på det seneste.

https://www.youtube.com/watch?v=HTabysmCpDo

Blødgørende inflation i USA

Copy link to section

Den vigtigste katalysator for Hang Seng og Shanghai-indekset er de seneste amerikanske forbrugerinflationsdata. Som vi skrev her , faldt inflationen til 3,0 % i juni, mens kerneinflationen faldt til 4,8 %. Sidstnævnte bevægede sig under 5 % for første gang i måneder.

Derfor betyder disse tal, at Federal Reserve sandsynligvis vil begynde at dreje i de kommende måneder, da arbejdsmarkedet også er ved at blive blødere. Som sådan er der en sandsynlighed for, at denne måneds renteforhøjelse bliver den sidste i år.

Globale indeks har en tendens til at klare sig godt, når Fed er ved at blive dueagtig. For det første fører en dueagtig Fed til en svagere US-dollar og en risiko-på-stemning i markedet.

De vigtigste i Shanghai-indekset var ARTS Group, Dalian Thermal Plant, Fujian Raynen Tech og Cybrid Technologies. Alle disse aktier steg med mere end 5%. I Hong Kong var de største tiltagende virksomheder som AIA Group, Alibaba, Alibaba Health Information, ANTA Sports og Baidu. Alle disse aktier steg med over 5%.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.