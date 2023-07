iShares Dividend Growth ETF (DGRO)-analyse, efterhånden som tilgangen genoptages

iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) er en af de bedst præsterende udbyttefonde i år. Fonden er hoppet til det højeste niveau siden april 2022. Den er steget med mere end 8 % i de seneste 12 måneder, mens dens jævnaldrende som SCHD, VYM og HDV-fonde er steget med mindre end 5 %.

Er iShares Core Dividend Growth en god fond?

Copy link to section

iShares Core Dividend Growth-fonden er en populær ETF, der har mere end $23 milliarder i aktiver under forvaltning (AUM). Fondens mål er at give investorer eksponering over for virksomheder, der har vist en rekord i at øge deres udbytte.

iShares Core Dividend Growth ETF-fonden har en omkostningsprocent på 0,03 %, hvilket kan sammenlignes med andre fonde i branchen. Vigtigst af alt er fonden begyndt at vinde indpas i de seneste par dage. Efter at have haft udstrømninger i årets første fem måneder, fik den over 145 millioner dollars i indstrømning i juni.

DGRO ETF indgang og udgang

DGRO ETF sporer mange virksomheder, der har hurtigt voksende udbytte. Dets største virksomheder er Microsoft, Apple, JP Morgan, Exxon Mobil og Chevron. Andre store virksomheder i fonden er Abbvie, Procter & Gamble, Home Depot og Broadcom.

I forhold til deres sammensætning er de største virksomheder i branchen i sundhedssektoren, der har 18,5 %. De efterfølges af virksomheder inden for finans, informationsteknologi, industri, forbrugsvarer og energi.

DGRO er en god ETF af flere grunde. For det første ejer fonden virksomheder, der har demonstreret en track record med at øge deres udbytte. For det andet er de fleste virksomheder i fonden kvalitetsvirksomheder, der har sikre udbytter og sunde udbetalingsforhold.

For det tredje er fonden meget diversificeret, hvor de ti bedste virksomheder ikke har en overordnet rolle i dens resultater.

Den eneste udfordring er, at iShares Core Dividend Growth ETF har et svagt udbytte. Den har et afkast på kun 2,4 %, hvilket er lavere end hvad korte obligationer giver. Vigtigst af alt har fonden en tæt sammenhæng med andre populære fonde som SPY.

DGRO ETF aktiekursudsigt

Copy link to section

Det daglige diagram viser, at iShares Core Dividend Growth ETF har været i en stærk bullish trend i de seneste par uger. Den handles nu til $51,66, et par point under det højeste niveau for år til dato på $51,90.

DGRO har dannet et stigende trekantmønster, som normalt er et bullish tegn. Den svæver også på 78,2 % Fibonacci Retracement-niveau. Det vigtigste er, at aktierne har dannet et stigende trekantmønster. Derfor vil aktien sandsynligvis fortsætte med at stige, da købere målretter det vigtigste modstandsniveau til $54,50, det højeste punkt i december 2021.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.