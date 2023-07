JPY er 25 procent mindre værd end for to år siden – hvad kommer dernæst?

Den anden store historie på valutamarkedet i de sidste par år var den japanske yen (JPY)’s konstante fald. Det kom, fordi Bank of Japan var outlier blandt store centralbanker – den eneste, der ikke hævede renten efter COVID-19-pandemien og stigende inflation.

Som et resultat tabte yenen terræn på tværs af FX-dashboardet. Ifølge en nylig artikel i Financial Times følger yen-kursen forskellen i amerikansk-japanske renter.

Som sådan er det ingen overraskelse, at USD/JPY -kursen steg til 150 i den sidste del af 2022 efter at have handlet under 110 blot et år senere. Lignende markedsbevægelser kan ses på andre valutapar, såsom EUR/JPY eller GBP/JPY.

Med andre ord virker renteforskellen til skade for JPY, og det har været dyrt for kontrariske handlende at bekæmpe tendensen.

Men nu er det store spørgsmål, hvad der så sker?

Fed i USA har allerede sat renteforhøjelserne på pause. Inflationen falder hurtigt. Hvis USA ændrer kurs og sænker fondsrenten senere på året eller i begyndelsen af 2024, vil forskellen i amerikansk-japanske renter hurtigt skrumpe ind.

Vil USD/JPY-kursen også falde?

USD/JPY for at nå et nyt højdepunkt over 152

Mens det seneste fald fra 144 var ret brat, vil købere sandsynligvis dukke op igen. Det tekniske billede favoriserer en ny high over 152, mens markedet holder sig over 132 supportområdet.

En bullish trekant brød højere i årets første halvår, og derefter steg markedet. Forudsat at 132-niveauet holder, er vejen til mindste modstand, at markedet laver et nyt højdepunkt.

På vej højere bør den overvinde det 144 pivotale niveau. Ved sådan en flytning skulle der dukke flere købere op, og et nyt højdepunkt skulle hurtigt komme.

De fundamentale forhold favoriserer også en højere valutakurs. Den svage yen afspejler de japanske eksportører, der mistede deres konkurrenceevne. En svag indenlandsk efterspørgsel hjælper heller ikke, og Bank of Japans handlinger vil sandsynligvis kun have en midlertidig effekt.

I reelle termer er yenen den svageste, den har været i 50 år. Husholdningernes forbrug er nogenlunde det samme som for ti år siden, hvilket tyder på, at den svage valuta bidrager til en svagere økonomi.

Faldet af rentegabet mellem USA og Japan er måske ikke nok til at bringe USD/JPY-kursen ned lige så let, som den bevægede sig højere. Som sådan forbliver vejen til mindste modstand på kort og mellemlang sigt, før valutakursen kan klatre til nye højder.