Sony har netop accepteret Microsofts forslag om ‘Call of Duty’

Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) har underskrevet en bindende aftale med Sony Corp (TYO: 6758) om at holde “Call of Duty” tilgængelig på PlayStation efter at have overtaget Activision Blizzard.

Alex Kantrowitz reagerer på nyheden

Tingene ser ud til at fortsætte med at bevæge sig i den rigtige retning for fusionen på 69 milliarder dollars. I sidste uge afviste en amerikansk føderal dommer FTC’s forslag om et påbud om at forhindre Microsoft i at købe Activision Blizzard (læs mere).

Som svar forlængede Competition and Markets Authority i Det Forenede Kongerige også fristen for at gennemgå det nævnte opkøb til den 29. august. På CNBCs ” Worldwide Exchange ” sagde Alex Kantrowitz fra Big Technology i dag:

FTC er ude af billedet lige nu, og det ser ud til, at det britiske CMA vil fremskynde sin beslutning, og denne aftale kan gå igennem ret nært forestående.

Aktierne i Activision Blizzard er steget 4,0 % her til morgen.

Her er, hvad aftalen betyder for aktionærerne

Bemærk, at Microsoft tidligere også havde annonceret en aftale med Nintendo, hvorefter det gik med til ikke at gøre “Call of Duty” eksklusivt til Xbox i 10 år.

Kantrowitz ser Microsoft-Activision som en langsigtet medvind for aktiekursen. Men på kort sigt forventer han ikke mere end blot et bump.

Måske vil du se et lille bump, men den reelle effekt vil være langsigtet; for at se, hvordan Activision føjer sig til Microsofts sæt af spilværktøjer og ender med at påvirke virksomheden og bundlinjen.

En UBS-analytiker sagde dog, at Microsoft-aktien skulle være værd $400 i hans nylige forskningsnotat, som Invezz rapporterede her. MSFT er allerede steget over 40 % for året ved skrivning.