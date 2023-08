3 bearish take efter NFP-rapporten fra juli

Non-Farm Payrolls (NFP) rapporten udgivet sidste fredag var handelsugens højdepunkt. Den amerikanske økonomi tilføjede 187.000 nye job, og arbejdsløsheden faldt til 3,5% fra 3,6%.

Økonomer forventede 205.000 nye job for måneden, så man kan sige, at den faktiske var tæt på estimatet. Sammen med faldet i arbejdsløsheden er arbejdsmarkedet fortsat stærkt og det mest modstandsdygtige i historien.

Men som altid betyder detaljerne mere end overskriften. Rapporten fremhæver nogle relevante fakta om arbejdsmarkedet på områder som:

Koncentration af job

Negative revisioner

Gennemsnitlig timeløn

De fleste job er inden for regerings-, uddannelses- og sundhedssektoren

Den første ting at bekymre sig om er koncentrationen af job i nogle få sektorer. Detaljerne viser, at 60 % af de nyoprettede job kun er i tre sektorer – regering, uddannelse og sundhedsvæsen.

Med så mange job koncentreret i nogle få sektorer er dataene mildest talt vildledende. Det viser sårbarheder i de andre økonomiske sektorer og er måske blot det første signal om, at arbejdsmarkedet ikke er så stærkt, som det ser ud.

Juli var den 6. måned i træk med negative revisioner

Det er aldrig let at handle med NFP-rapporten. En af grundene til, at prishandlingen er kaotisk, kommer fra andre variabler, der skal tages højde for udover de faktiske job, der skabes eller mistes på en måned.

Revisioner er ofte mere relevante end det faktiske NFP-nummer.

I juli meddelte det amerikanske Bureau of Labor Statistics, at det havde revideret NFP-tallet for juni til 185k fra 209k. Dette er 6. negative revision i træk, og hvis man ser på de kumulative løngevinster med revisioner, er resultatet 13 % lavere end først rapporteret.

Lønningerne bliver ved med at stige

Endelig steg den gennemsnitlige timeløn i juli ud over, hvad økonomer havde forventet. Mere præcist var den månedlige stigning på 0,4 % mod forventet 0,3 %.

Det tyder på, at kampen mod inflationen langt fra er slut. Fed vil således ikke have noget incitament til at sænke renten i år. Så de finansielle forhold vil strammes endnu mere, givet det igangværende kvantitative opstramningsprogram (dvs. balancereduktion).

