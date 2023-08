Brent-råolieprisanalyse: 2 nøglekatalysatorer er dukket op

Brent-råolie startede ugen i en positiv tone, da bekymringerne om globale forsyninger fortsatte. Det sprang til et højdepunkt på $86,47, det højeste punkt siden 23. april. Den er steget med over 20 % fra det laveste niveau i år.

Saudi forsyningsnedskæringer

Copy link to section

Der var to hovedkatalysatorer for et stigende Brent- råoliepris. For det første meddelte Saudi-Arabien, den næststørste olieeksportør i verden, at de vil forlænge sine forsyningsnedskæringer til slutningen af september.

For det andet steg råoliepriserne, efter at Ukraine udførte nogle droneangreb på russiske energiaktiver. Som jeg skrev her , bombede Ukraine en russisk energihavn i sidste uge. Disse angreb fortsatte i weekenden, da landet bombede et skib i Kerch-strædet.

Ukraines angreb på Ruslands olieinfrastruktur sker, efter at Putin afsluttede kornforsyningsaftalen. Som sådan lægger det pres på ham for at genoptage aftalen, selvom den leder efter alternative ruter.

Råoliepriserne steg også, da håbet om højere efterspørgsel steg, efterhånden som verdensøkonomien genoprettes. Data offentliggjort i fredags viste, at den anerikanske arbejdsløshed faldt til 3,5% i juli, da økonomien tilføjede mere end 187.000 job. Lønningerne steg med 4,4 % i løbet af måneden.

Disse tal viste, at økonomien stadig klarer sig godt, hvilket er en god ting for efterspørgslen. I Kina, den største olieforbruger i verden, har regeringen implementeret en stimuluspakke for at stimulere økonomien.

Prognose for pris på Brent-råolie

Copy link to section

Save

Oliediagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at Brent har gjort et stærkt comeback de seneste par dage. Det vendte for nylig og testede det vigtige supportniveau til $78,36, det højeste punkt den 6. juni. Nu har olien testet det afgørende niveau på $87,10, hvor det ikke lykkedes at rykke op siden januar.

Olie er hoppet over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit, mens den stokastiske oscillator er hoppet over det overkøbte niveau. Derfor er udsigterne for Brent bullish, og det næste niveau at se er på $90.

Det alternative scenarie er, hvor råolieprisen trækker sig tilbage og tester støtten igen til $78,36.

Save

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.