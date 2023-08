Er Manchester United aktie (NYSE:MANU) en god investering?

Dette er en anden slags stykke end det, vi normalt producerer. Men med den nye sæson i gang, tænkte vi, at det måske var på tide at gense et ret interessant hjørne af aktiemarkedet: fodbold.

Nemlig aktien i Manchester United Plc (NYSE: MANU), en af de få store fodboldklubber, der handler offentligt.

Vi lavede en langlinjerapport om klubben for næsten et år siden, hvor vi undersøgte det kontroversielle ejerskab under Glazer-familien. De overtog klubben i 2005 via et gearet opkøb, der er almindeligt i finansverdenen, men lidt mindre velsmagende, når det kommer til kulturelle giganter som Manchester United, en hjørnesten i Storbritanniens fodboldstof, siden det blev grundlagt i 1878.

Kort efter vores rapport, i november sidste år, blev det annonceret, at Glazers var på udkig efter at sælge klubben. Det, der gør dette til en interessant analyse, er, at en del af klubben handler på aktiemarkedet. Siden Glazers refinansierede i 2012, har 10% af Machester United PLC handlet på New York Stock Exchange.

For at være ærlig har det ikke været en god investering (meget ligesom klubbens præstationer på banen i denne periode). MANU har skuffet investorer med et lavt afkast på 43 % i de elleve år, der er gået, siden en del af det flydte, og halter dårligt under S&P 500, som er steget 225 % i samme periode.

Men hvorfor skulle nogen investere i en fodboldklub? Og hvad har overtagelsen betydet for alt dette?

Bliver Manchester United solgt?

Der er en elefant i rummet. Og den elefant er, at når du Googler ejeren af Manchester United, er svaret, du får, Glazers. I modsætning til ChatGPT, som har en vidensgrænse i september 2021, er Google meget opdateret; Glazers er stadig majoritetsejere af klubben på trods af den førnævnte “beslutning” om at sælge i november sidste år.

Dette har fået aktien til at give genlyd ud over dets normale volatilitetsområde. Da Glazers annoncerede den 22. november, at de ville “påbegynde en proces for at udforske strategiske alternativer”, som markedet læste som corporate-speak for et salg af klubben, tog aktiekursen fart. Med det samme steg over 70 %, var investorerne pludselig lykkelige håbe på et forestående salg, ligesom fans, der i årevis havde protesteret mod de kontroversielle ejere.

Og alligevel, her er vi, ni måneder senere, stadig og diskuterer muligheden for et salg. Ikke kun det, men spørgsmålet er ikke længere i aviserne dagligt, og nogle fans er nu fortvivlede over udsigten til, at et salg rent faktisk går igennem. Se ikke længere end klubbens dygtige, der optræder hver uge på tv for at diskutere alt, hvad Premier League har – Gary Neville begyndte at rejse alvorlige bekymringer angående Glazers sande hensigter tidligere på året, da det blev klart, at transaktionen trak i langdrag.

The increase to ticket prices at United is v odd!Why would a seller that’s leaving before the next season starts introduce something that has brought them more hate and they won’t benefit from! Any new buyer would most likely freeze the price in year 1 to stay on side with fans. — Gary Neville (@GNev2) February 21, 2023

Rapporter tyder dog på, at salget stadig er under forhandling. Der er angiveligt to konkurrerende parter, den første er Jim Radcliffe, formand for INEOS kemiske gruppe og en af Storbritanniens rigeste mænd. Den anden konkurrent er Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, formand for Qatar Islamic Bank og medlem af Qatars kongefamilie. Sheikh Jassim er for nylig blevet set som favoritten, hvis man skal tro rapporter.

Denne vil-de-vil-ikke-de angående et salg har fået aktien til delvist at blive til et direkte væddemål om, hvorvidt klubben bliver købt. Den værdiansættelse , som Glazers kræver, er angiveligt £6 milliarder ($7,7 milliarder), hvilket betyder, at den komfortabelt ville overgå den dyreste sportstransaktion nogensinde, i øjeblikket salget af NFL-franchisen Washington Commanders til $6,05 milliarder tidligere i år.

Vi kan spekulere alt, hvad vi kan lide her, om, hvad Glazers sande hensigter er, men den sandeste målestok er, hvad markedet tror. På trods af det livlige klima for aktiemarkedet hidtil i år, er aktierne i Manchester United faldet 13% år-til-dato. S&P 500 bruges igen som et benchmark i nedenstående diagram, hvilket fremhæver MANUs efterslæbende præstation – indekset er steget 18% i samme tidsramme.

Det er nok rimeligt at sige, at i det mindste en del af dette afspejler det store spring, som aktien tog i 4. kvartal sidste år, da salget blev annonceret, og den aktuelle bekymring for, at Glazers trækker i hælene.

Som Matt Slater skriver i Athletic, “er der kun et halvt dusin mennesker, der virkelig ved, hvad der sker med Manchester Uniteds overtagelse, og de hedder alle Glazer”.

“De er fantastiske,” fortalte en tidligere Man United-medarbejder til Slater. “De lækker aldrig, når emnet er penge.”

Sagaen fortsætter, i lighed med hvordan Twitter-aktier begyndte at handle som væddemål om, hvorvidt Elon Musks langvarige overtagelse ville gå igennem (omend den sag var lidt mere dramatisk).

Når man vurderer selve aktien, er det altid mærkeligt, når der er så lille en procentdel af virksomheden flydende – i dette tilfælde 10%. Mens disse 10% handler som enhver anden aktie, er dette et selskab, der er til salg, et meget illikvidt og skræddersyet aktiv, som kun kræver, at køber betaler en pris. Når det aktiv rummer så meget sentimental og kulturel intriger (Jim Radcliffe er en livslang Man Utd-fan), bliver det igen sværere at sætte en pris på klubben, og dermed de 10 % af aktierne, der svinger vildt af de seneste nyheder om overtagelse.

At købe fodboldklubber er blevet et milliardærspil, forfængelighedsprojekter, som det er notorisk vanskelige at generere stabile overskud fra (ja, Glazers kolde behandling af Man Utd som en virksomhed, gennem brug af gæld og konstant udbyttehøst, har været skarpsindig, men har forårsaget ramaskrig og offentlig bagvaskelse). Disse er virkelig ikke som almindelige virksomheder.

For almindelige investorer, der ser på aktier på offentlige markeder, kommer der ikke forfængelighed ind i det, da der åbenbart ikke ville være væsentligt ejerskab eller indflydelse på klubbens beslutninger. Faktisk handler meget få klubber endda offentligt i disse dage, sådan er udbredelsen af milliardærer og, i stigende grad som sent og igen i dette tilfælde, statsejerskab.

Uanset hvad der sker med overtagelsen, har det været en katastrofe at holde Man Utd-aktier, som vist med diagrammet, der benchmarker dets tilbagevenden til S&P 500 tidligere i stykket. Vi er kommet igennem et årti med hidtil usete aktiemarkedsstigninger, hvor økonomien er oversvømmet med renter på kælderniveau og en printer med varme penge, der har hjulpet til med svimlende stigninger i risikoaktiver, i det mindste indtil musikken stoppede sidste år.

For Man United-investorer har det været lidt anderledes. En nysgerrig aktie, med dens lille float, haltende præstation og virksomhedens enorme kulturelle indflydelse. Hvis overtagelsen går igennem, kan det for fans lukke kapitlet om ikke kun en dårlig periode for Man Uniteds præstationer på banen, men også en ret dårlig præstation på aktiemarkedet.

I sidste ende, i betragtning af den uigennemsigtige karakter af salgsforhandlingerne, og det faktum, at de 10 % af aktierne, der handles, har deres værdi fuldstændigt afhængig af disse forhandlinger, er det simpelthen umuligt at rådgive, om aktien er et køb til denne pris. Det vil sige, medmindre du har en direkte linje til et medlem af den Qatarske kongefamilie, Sir John Radcliffe, eller nogen i Glazer-husstanden.

