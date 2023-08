Hvad vil Fed gøre nu, mens den amerikanske disinflationsproces fortsætter?

Denne uges vigtigste økonomiske rapport for de finansielle markeder var de amerikanske inflationsdata. Udgivet i går viste den, at den desinflationære proces fortsætter i USA.

Økonomer forudsagde, at den årlige inflation ville stige til 3,3 %, men den faktiske inflation kom ud på 3,2 %. Også det månedlige kerne-CPI kom ud på 0,2 %.

Som det ses nedenfor, viser tendensen, at desinflation (dvs. stigende inflation, men i et langsommere tempo) er navnet på spillet i USA – gode nyheder for Fed, der forsøger at bringe inflationen op på sit mål på 2 %.

Save

Takeaways fra juli amerikanske CPI-rapport

Copy link to section

Udover de faktiske tal indeholder inflationsrapporten fra juli nogle interessante udviklinger. For det første viser det en langsommere efterspørgsel efter tjenester. F.eks. aftager farten i restaurantpriserne hurtigt. Også indenrigsflypriserne er også langsommere.

For det andet er risici fra højere energipriser værd at lægge mærke til i de kommende måneder, mens den disinflationære proces forbliver på plads.

Vil Fed hæve i september?

Copy link to section

Det er her, det bliver interessant.

Forud for den amerikanske CPI-rapport fra juli var oddsene for en renteforhøjelse i september 15 %. Efter rapporten faldt de til 10 %.

Fed havde aldrig set bort fra, hvad markedet prissatte, så chancerne for en Fed-renteforhøjelse i september er tæt på nul.

Derfor burde rapporten have udløst en bearish reaktion for den amerikanske dollar og en bullish for aktiemarkedet. Men det gjorde det ikke.

Hvordan reagerede den amerikanske dollar?

Copy link to section

Faktisk handlede den amerikanske dollar med en blandet tone. For eksempel steg EUR/USD-parret omkring tres pips på nyhederne, kun for at opgive alle gevinsterne i de følgende timer. Også USD/JPY steg tæt på 145 efter et indledende fald.

Sommerhandel bringer langsomt bevægende markeder, hvilket kan være grunden til, at der var ringe reaktion på inflationsrapporten. Eller måske, fordi dataene kom ud næsten som forventet, betyder det, at de allerede var prissat.

Alt i alt bragte den amerikanske CPI-rapport gode nyheder til Fed. Det kan bare være, at Fed er tættere på terminalkursen, i hvilket tilfælde den amerikanske dollar har svært ved at samle sig.

Save

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.