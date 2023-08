Nikkei 225-indeksanalyse efter de stærke Japan BNP-data

Nikkei 225- indekset drev lidt opad efter endnu et sæt robuste økonomiske data fra Japan. Indekset steg en smule til et højdepunkt på 32.350 yen tirsdag, et par point over denne uges laveste niveau på 32.038 yen.

Japans økonomi klarer sig godt

De seneste økonomiske data fra Japan afslørede, at landet klarede sig bedre end forventet. BNP voksede med 1,5 % i 2. kvartal, hvilket er højere end medianestimatet på 0,8 %. Den var vokset med 0,9 % i det foregående kvartal.

Økonomien voksede med 6,0 % på årsbasis, højere end de forventede 3,1 %. Denne vækst skyldtes hovedsageligt den stigende eksterne efterspørgsel, som steg med 1,8 %. Anlægsudgifter og privatforbrug kom ind på 0,0 % og -0,9 %.

Det private forbrug faldt med 0,5 % i 2. kvartal, da nettoeksporten steg med 1,8 %. Denne vækst blev hjulpet af den faldende japanske yen. USD/JPY-parret er steget med mere end 14 % fra det laveste niveau i januar. Turismen var også med til at understøtte økonomien.

Nikkei 225-indekset har haft nogle topresultater i år. Kobe Steel-aktien er steget med mere end 175 % i år. Virksomheden har klaret sig godt, da efterspørgslen efter stål steg. Der er også tegn på M&A-aftaler i branchen. I mandags afviste US Steel en aftale fra Cleveland-Cliffs. Det modtog også et tilbud fra Esmark, en privat virksomhed.

Andre toppræsterende i Nikkei-indekset i år er Advantest, Kawasaki Kisen Kaisha, Toyota Tsusho, Mitsubishi, Marubeni og Tokyo Electric. Alle disse aktier er steget med mere end 60 % i år.

På den anden side er det dårligst præsterende Nikkei 225-indeks i år Nippon Telegraph & Telephone, Sumitomo Dainippon, Pacific Metals, Toho Zinc og Olympus. Alle disse aktier er faldet med mere end 20 %.

Nikkei 225 indeks prognose

4H-diagrammet viser, at Nikkei-indekset har været i en bearish trend i de seneste par uger. Det toppede på 24.0222 ¥ i juni og er faldet med omkring 5 % til de nuværende 32.327 ¥. Indekset har dannet en faldende kanal vist i blåt og svinger ved 50-perioders og 25-perioders glidende gennemsnit.

Derfor er udsigterne for Nikkei 225-indekset neutrale med en bullish bias. I den øvre side er modstandsniveauet at se på 33.480 ¥ (højeste 1. august) og 31.690 ¥ (laveste 3. august).

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.