Microsoft reviderer Activision-aftalen for at vinde CMA-godkendelse

Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) har revideret sin 69 milliarder dollars aftale med Activision Blizzard Inc (NASDAQ: ATVI) i et forsøg på at sikre regulatorisk godkendelse fra Competition and Markets Authority i Det Forenede Kongerige, der blokerede den oprindelige aftale tirsdag.

Ubisoft kommer ind i billedet i den nye aftale

Teknologien har indvilget i at overdrage cloud-streaming-rettighederne til eksisterende Activision-spil (både på pc og konsol) til Ubisoft Entertainment.

Rettighederne til de nye spil, som Activision vil udgive i løbet af de næste femten år, vil også ligge hos den franske spiludgiver. Ifølge Sarah Cardell – administrerende direktør for CMA:

Den omstrukturerede aftale er væsentlig anderledes. Vi har ikke taget en endelig beslutning. Men Microsoft mener, at denne aftale fuldt ud imødekommer vores konkurrenceproblemer. Vi vil undersøge den [nye aftale nu].

Aktierne i Ubisoft Entertainment endte med næsten 10 % i tirsdags.

Hvad er der ellers inkluderet i den reviderede aftale?

Den britiske regulator har nu indtil den 18. oktober til at gennemgå den omstrukturerede aftale, men Brad Smith – præsidenten for Microsoft Corp forventer, at undersøgelsen afsluttes tidligere.

Bemærk, at den reviderede aftale gør det muligt for Ubisoft at udlicensere Activision-titler til andre cloud-spiludbydere og abonnementstjenester. På CNBCs ” Worldwide Exchange ” sagde CMA’s Cardell også i dag:

Vi ønsker at sikre, at spillere kan få fordelen af innovation og valgmuligheder inden for cloud-spil … ved at holde dette marked åbent for konkurrence.

Den reviderede transaktion vil få Microsoft til også at lancere spil på ikke-Windows-operativsystemer. I sidste måned afviste en amerikansk dommer FTC’s forslag om at blokere det Washington-baserede multinationale i at erhverve Activision Blizzard, som Invezz rapporterede her.

