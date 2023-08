VMware udvider strategisk partnerskab med Nvidia

VMware Inc (NYSE: VMW) er i fokus i forlængede timer i dag, efter at cloud-virksomheden afslørede at have udvidet sit strategiske partnerskab med Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA).

VMware har udviklet et nyt sæt værktøjer med Nvidia

Det børsnoterede firma i New York siger, at det har udviklet en fuldt integreret Gen AI-platform i samarbejde med Nvidia, som virksomheder kan køre i deres egne datacentre.

En sådan løsning henvender sig især til virksomheder, der beskæftiger sig med følsomme data. Ifølge Raghu Raghuram – administrerende direktør for VMware:

Vi bringer beregningen og AI-modellerne derhen, hvor dataene er i modsætning til at sige, hej, tag de næste par år at lægge alle dine data i en sky, og så kan du gå til AI.

Tidligere på ugen sikrede VMware sig foreløbig godkendelse fra den britiske konkurrencevagthund, der skal opkøbes af Broadcom. Den administrerende direktør er fortsat overbevist om, at den nævnte aftale vil lukke i oktober.

VMware Private AI Foundation vil være tilgængelig næste år

Det californiske selskab forventer at lancere det førnævnte sæt værktøjer, som det udviklede med Nvidia i 2024, ifølge pressemeddelelsen.

Det er endnu ikke at afsløre prisskiltet på VMware Private AI Foundation også. På CNBC’s ” Closing Bell: Overtime ” sagde CEO Raghuram også i dag:

Denne løsning forenkler infrastrukturproblemer og kontroller, vi har indbygget for at gøre det muligt for det, vi kalder Private AI, at løse [juridiske og privatlivsmæssige problemer]. Så vi er super optimistiske, at det vil være meget værdifuldt for kunderne.

Bemærk, at VMware har arbejdet med Nvidia Corp i omkring et årti. Aktiemarkedsnyhederne ankommer kun få dage før, den er planlagt til at rapportere sine økonomiske resultater for andet kvartal.

