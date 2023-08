AMTD Digital (HKD) aktiekursen steg tirsdag, efter at selskabet annoncerede et nyt aktietilbagekøbsprogram. Aktierne steg med mere end 40% og nåede et højdepunkt på $8,50, det højeste niveau siden april i år. Det trak sig derefter tilbage og endte dagen på $6,34.

AMTD Digital aktietilbagekøb

Copy link to section

AMTD Idea er en Hongkong-baseret finans-, medie- og marketingvirksomhed, der blev populær efter at have været børsnoteret i 2022. På det tidspunkt sprang HKD- og AMTD-aktiekurserne til deres rekordhøje niveauer på henholdsvis $2.537 og $25. På sit højeste havde AMTD en højere værdiansættelse end de fleste amerikanske virksomheder.

AMTD-aktiekursen steg, efter at selskabet meddelte, at det vil tilbagekøbe aktier til en værdi af 30 millioner dollars. Virksomheder bruger aktietilbagekøb som en måde at booste deres priser og indtjening pr. De genkøber også deres aktier som en måde at udtrykke tillid til virksomheden.

I en erklæring sagde AMTD, at indkøbene vil starte snart og afsluttes den 29. december. Disse køb vil enten ske på det åbne marked eller i privat forhandlede aftaler.

De seneste økonomiske resultater viste, at AMTDs overskud steg til HK$83,7 millioner ($10,7 millioner) i de seks måneder frem til december sidste år. Overskuddet steg med mere end 130 % i samme periode. Dens omsætning for perioden var HK$109,3 millioner, op fra de tidligere H$109,3 millioner.

Dens provision for digitale finansielle tjenester var H$3,7 millioner, mens dens indtægter fra digitale løsninger steg til $100,7 millioner.

Jeg er lidt skeptisk over for aktietilbagekøbsprogrammet fra virksomheder som AMTD. For nylig har vi setvirksomheder som Mullen Automotive og Deliveroo også købe deres aktier tilbage. Typisk er den bedste strategi for aktietilbagekøb at bruge ekstra overskud eller frit cash flow til at gøre det.

AMTD aktiekursprognose

Copy link to section

Save

4H-diagrammet viser, at HKD-aktiekursen forblev i en konsolideringsfase i de sidste par måneder. I lang tid forblev aktierne mellem støtten på $6,46 og modstanden på $7,10. Det lavede derefter et bearish sammenbrud den 14. august og faldt til et lavpunkt på $4,82.

AMTD-aktiekursen vendte derefter tilbage, da ledelsen forsøgte at støtte den. Denne rebound fik den til at stige til $8,50. Jeg formoder, at aktierne sandsynligvis vil genoptage den nedadgående tendens og genteste det centrale støtteniveau på $5, hvilket er ~20% under det nuværende niveau.

Save