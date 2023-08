Powell, Lagarde og Broadbent diskuterer inflationsudfordringen ved Jackson Hole

I sidste uge holdt Federal Reserve Bank of Kansas sit årlige møde for globale centralbankfolk i Jackson Hole, Wyoming.

Centralbankfolk, førende politiske beslutningstagere og økonomiske tænkere mødtes for at diskutere de seneste tendenser i verdensøkonomien og sætte dagsordenen for fremtidig forskning.

Inflation, ikke temaet

Selvom inflation har været den centrale bekymring for politiske beslutningstagere i de sidste to år, valgte embedsmænd at give konferencen titlen “Strukturelle skift i den globale økonomi.”

Denne re-fokusering kan til dels skyldes den succes, Federal Reserve har haft med at bringe inflationen ned på mere håndterbare niveauer.

Nøglespørgsmålene, der blev diskuteret under den 3-dages konference, var relateret til, hvordan varige strukturelle skift kan påvirke langsigtede baner i verdensøkonomien, indvarsle ændringer i de finansielle markeder og pengepolitik, begrænse langsigtet vækst, transformere globale produktionsnetværk og re- allokeringer i globale forsyningskæder og påvirker globale finansielle strømme.

Inflation er dog fortsat en alvorlig trussel.

Jerome Powells åbningstale

Selvom temaet for diskussionerne var om strukturelle skift, fordoblede guvernør Powell sidste års budskab og bemærkede, at Federal Reserve var forpligtet til at bringe inflationen op på 2 %-niveau.

Source: US Bureau of Economic Analysis, US Bureau of Labor Statistics

Afgørende, bemærkede Powell,

Selvom inflationen er faldet fra sit højeste – en velkommen udvikling – er den stadig for høj. Vi er parate til at hæve renterne yderligere, hvis det er relevant, og agter at holde politikken på et restriktivt niveau … processen har stadig lang vej at gå …

Selvom guvernøren erkendte, at mad og energi kan være følsomme over for volatilitet, sænkede han sig ind på kerneinflationen (non-food, non-energi), som er forblevet utrolig klæbrig og faldt fra et højdepunkt på over 5 % til 4,1 % i det meste seneste dataudgivelse.

Vareinflationen er faldet kraftigt på grund af højere renter, mens priserne på boligsektoren på det seneste er begyndt at se et tilbageslag på trods af manglen på varebeholdninger.

Men blandt tjenester (herunder sundhedspleje, mad og transport), som udgør halvdelen af kerne-PCE-indekset, indrømmede Powell,

12-måneders inflation i denne sektor har bevæget sig sidelæns siden opstart.

Selvom der har været nogle opmuntrende udviklinger inden for denne kategori i de seneste måneder, er inflationen fortsat høj ved at være relativt immun over for renteændringer og forsyningskædeforstyrrelser samt drage fordel af et stadig stramt arbejdsmarked.

Powell insisterede på, at de seneste data skal tages med et gran salt, og prisstabilitet er stadig et stykke vej.

Han forventer, at en strammere pengepolitik på sigt vil bringe det samlede udbud og efterspørgsel tilbage i balance, hvilket muliggør en tilbagevenden til 2 %-niveauer.

Lagarde om udbudsstød

Christine Lagarde, formand for ECB, understregede, at stigende protektionisme, omlægning af handelsforbindelser og klimaændringspåvirkninger (og tilhørende dekarboniseringsbestræbelser) kan føre til intensivering af forsyningschok i fremtiden.

De makroøkonomiske skift, som Lagarde fokuserede på, omfattede dybe arbejdsmarkedsændringer i betragtning af eftervirkningerne af pandemien, hurtig digitalisering på arbejdspladsen, æraen med fjernarbejde og AI-styret vækst, som vil understøtte nogle job og true andre; energiomstillingen kombineret med at OPEC+ underpræsterer sine mål og usikkerheden i fremtidens forsyningsmix; og den “dybe geopolitiske kløft” som følge af reshoring, venne-shoring og fragmentering i konkurrerende blokke og efterfølgende re-design af forsyningskæder.

ECB-undersøgelser viser, at geopolitisk fragmentering kan føre til, at den reelle import falder med op til 30 % globalt.

Investeringsubalance

Derudover forventer hun betydeligt højere investeringer inden for dette årti, herunder et gennemsnit på 600 milliarder euro om året i EU’s energiomstilling; NATO-relaterede udgifter; og accelereret digitalisering på tværs af flere sektorer med lande, der ønsker at øge deres respektive produktivitetsfaktorer (som vist i grafen nedenfor).

Source: Productivity data from The Conference Board

Men så betydelige investeringer i en aftagende økonomi kan hæmme økonomisk klarhed.

Med henvisning til øget volatilitet i økonomiske indikatorer og følgelig manglende evne til at drage tilstrækkelige erfaringer fra historiske datasæt og usikkerhed om fremskrivninger, citerede Lagarde filosoffen Søren Kierkegaard,

…livet kan kun forstås baglæns; men det skal leves forlæns.

Hun udtrykte endvidere sin bekymring over, at inflationen kunne genopstå, især i råvaresektoren, midt i højere investeringsefterspørgsel (især i grøn energi) og dybere udbudsbegrænsninger, hvilket gør det meget mere udfordrende for centralbankerne at styre inflationsforventningerne på lang sigt.

Bredvidende på geopolitik og efterspørgslens rolle

Ben Broadbent, vicedirektør i Bank of England var enig i, at udbudschok var en central bekymring, og bemærkede, at geopolitiske spørgsmål såsom krigen mellem Rusland og Ukraine førte til højere fødevare- og energipriser.

Source: Bank of England

Det er uklart, hvor vedvarende geopolitiske konsekvenser kan være, men pengepolitikken vil sandsynligvis forblive høj i en overskuelig fremtid.

En stigning i geopolitiske gnidninger i 2023 kan bidrage til varig inflation i åbne økonomier, der har tendens til at stole på international handel, hvilket yderligere kræver højere for længere rater for at opnå prisstabilitet.

Source: BlackRock Geopolitical Risk Indicator

Som tilføjelse til Lagardes syn på udbudschok bemærkede Broadbent, at den vedvarende ubalance i udbud og efterspørgsel af varer, der opstod under pandemien, ikke kun skyldes ødelagte forsyningskæder, men også en stigning i efterspørgslen, da forbrugerne modtog hidtil uset lønbeskyttelseshjælp.

Source: Bank of England

SF Fed forskning

I forhold til Broadbents kommentarer vedrørende vigtigheden af efterspørgsel fandt San Francisco Fed, at den amerikanske offentlighed var i stand til at opbygge en pude på 2,1 billioner dollars i overskydende besparelser midt i pandemien.

Men et betydeligt merforbrug har nu bragt de akkumulerede besparelser ned på 500 mia.

Source: SF Fed

På trods af det kraftige fald forventer SF Fed, at dette beløb vil understøtte økonomiens forbrugsben i det mindste indtil 4. kvartal 2023.

Disse yderligere besparelser kan være en nøglefaktor i at forklare, hvorfor den amerikanske økonomi er forblevet så modstandsdygtig midt i en hidtil uset stramning.

USA’s udsigter

Powell bemærkede, at den restriktive pengepolitik skal fortsætte, mens den økonomiske vækst er forblevet for modstandsdygtig til bæredygtigt at vende tilbage til 2 %-niveauer.

På trods af at raterne er hævet med 300 bps siden sidste udgave af Jackson Hole-konferencen, er den kvartalsvise BNP-vækst i USA steget under de to foregående rapporter.

Source: TradingEconomics.com; US Bureau of Economic Analysis

Han hævdede, at

…(vi) kræver en periode med økonomisk vækst under trend…

På den anden side er arbejdsmarkedet begyndt at køle af, og den nominelle lønefterspørgsel er faldet, selvom arbejdsmarkedet fortsat er relativt robust i forhold til niveauet før pandemien.

Source: US Bureau of Labor Statistics

Givet forhøjede rater forventer Powell, at der vil ske en ‘gradvis normalisering’ på arbejdsmarkedet.

Stramninger af de finansielle forhold, faldende udlånsvækst og strengere regler for bankudlån skal understøtte den tilsigtede monetære reaktion sammen med en reduktion i størrelsen af Feds værdipapirbeholdninger.

Komplikationen kommer dog fra to kilder – variable og uforudsigelige pengepolitiske forsinkelser og vanskeligheden ved at identificere den neutrale rente.

Som et resultat tilføjede Powell, at under- og overskridelse begge forblev en trussel mod økonomisk stabilitet, idet han udtalte,

Hvis man gør for lidt, kan det tillade, at inflationen over målsætningen bliver forankret og i sidste ende kræve, at pengepolitikken fjerner mere vedvarende inflation fra økonomien til en høj pris for beskæftigelsen. At gøre for meget kan også gøre unødig skade på økonomien.

Save

