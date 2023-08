Country Garden aktiekurs kollapser for at få damp

Country Garden (HKX: 2007) aktiekursen er kravlet tilbage i de seneste par dage, selvom virksomhedens udfordringer fortsætter. Aktien steg til et højdepunkt på $0,96 i Hong Kong, efter at være faldet til et rekordlavt niveau på $0,68 tidligere på måneden.

Country Garden-kvalerne fortsætter

Country Garden, den udfordrede kinesiske udvikler, leverede flere dårlige nyheder til investorerne onsdag. I en ansøgning anmodede selskabet sine obligationsejere om en 40-dages henstandsperiode til at betale sine renminbi-obligationer, der forfalder i næste uge.

Anmodningen gav anledning til bekymring for, at selskabets økonomiske situation er dårligere, end analytikerne forventer. For det første har firmaet allerede gået glip af to dollarobligationsbetalinger til en værdi af omkring 525 millioner dollars.

Virksomheder misligholder ikke umiddelbart efter manglende gældsbetaling. I stedet får de en henstandsperiode på 30 dage, før de kan klassificeres som misligholdere. Derfor er der, når dagene løber ud, en sandsynlighed for, at Country Garden misligholder sine forpligtelser.

Den næste vigtige katalysator for Country Garden-aktien bliver selskabets indtjening, der er planlagt til torsdag. Disse resultater forventes at give mere farve om virksomhedens udfordringer.

I en nylig erklæring advarede virksomheden om, at dets samlede tab for første halvår vil være på hele 7,5 milliarder dollars. Dets omsætning forventes også at falde i perioden.

Country Gardens udfordringer afspejler Evergrande, den gigantiske udvikler, der kollapsede i 2021. Dens aktie faldt med næsten 90 %, da de genoptog handelen i denne uge, da investorerne forudså en eventuel konkurs.

Country Gardens udfordring er, hvordan man kan rejse kontanter for at betale sin gæld tilbage og fuldføre sine igangværende problemer. Mange eksisterende kunder er begyndt at sætte deres betalinger på pause. Samtidig kæmper virksomheden med at tiltrække nye kunder.

Derfor tror jeg, at Country Garden-aktien vil forblive under pres i et stykke tid. Og Beijings indsats for at redde boligsektoren vil sandsynligvis stå over for betydelige udfordringer, efterhånden som den økonomiske afmatning intensiveres.

Country Garden aktiekursprognose

Det daglige diagram viser, at Country Garden aktiekursen har været i en stærk bearish trend i de seneste par måneder. Dette fald fik aktierne til at falde under det vigtige støtteniveau på $0,98, det laveste niveau i november. For nylig har aktien testet dette niveau igen. En pause og gentest er et tegn på en bearish fortsættelse.

Country Garden aktiekursen forbliver under alle glidende gennemsnit. Derfor er der en sandsynlighed for, at aktien vil fortsætte med at falde, da sælgerne målretter det centrale støtteniveau til $0,50.

