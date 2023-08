EUR/USD-prognose: signal efter blandede amerikanske, tyske økonomiske data

EUR/USD -kursen hoppede over et vigtigt modstandsniveau efter de relativt blandede økonomiske data fra USA og Tyskland. Det vendte tilbage til et højdepunkt på 1,0911, det højeste punkt siden 22. august.

Blandede data fra USA og Tyskland

EUR til USD-kursen holdt sig ganske godt efter de seneste økonomiske tal fra USA og Tyskland. I Tyskland viste data, at inflationen forblev stædigt høj i august, hvilket lagde pres på Den Europæiske Centralbank (ECB).

Det tyske CPI kom ind på 6,1 % i august, lavere end 6,2 % i juli, men højere end medianestimatet på 6,0 %. På MoM-basis steg inflationen med 0,4 %, da naturgaspriserne vendte tilbage i løbet af måneden.

Disse tal betyder, at ECB har mere arbejde at gøre for at bringe den op på målniveauet på 2,0 %. Udfordringen er, at flere renteforhøjelser vil føre til en relativt svag økonomi, da likviditeten i regionen næsten er tørret ind. Data offentliggjort i denne måned viste, at pengemængden er trukket tilbage til det laveste niveau i årevis.

EUR/USD-parret steg også efter endnu et sæt svage amerikanske data. Ifølge ADP faldt beskæftigelsesændringen uden for landbruget fra 312.000 til 177.000. Dette fald var lavere end medianestimatet på 195k.

Den svage rapport kom dagen efter, at en separat rapport fra Bureau of Labor Statistics (BLS) viste, at antallet af ledige stillinger faldt i juli.

Et andet sæt data viste også, at økonomien ikke klarede sig godt. Økonomien voksede med 2,1 % i 2. kvartal, hvilket er lavere end det tidligere estimat på 2,4 %. Samtidig steg landets handelsunderskud til over 91,1 milliarder dollars i juli.

EUR/USD teknisk analyse

Timediagrammet viser, at EUR/USD-parret har været i en stærk bullish trend i de seneste par dage. Undervejs har parret dannet en faldende kanal vist i sort. Det lykkedes at bevæge sig over oversiden af kanalen efter de svage amerikanske økonomiske data.

Yderligere steg EURUSD-parret over Ichimoku-skyen, mens Relative Strength Index (RSI) steg over det overkøbte niveau. Derfor vil parret sandsynligvis fortsætte med at stige, efterhånden som investorerne prissætter en mere forsigtig Fed fremover. Nøgleniveauet at se vil være på 1.1000.

