Hongkongs Hang Seng-indeks er skyhøje, men der er stadig risici

Hang Seng -indeksets opsving tog fart i mandags, hjulpet af de blandede amerikanske data og den stigende Country Garden-aktiekurs. Indekset, som følger de største selskaber noteret i Hong Kong, sprang med mere end 2,35 % og nåede det højeste niveau siden 11. august.

Country Garden-aktien stiger

Hang Seng-indekset steg kraftigt efter en god nyhed fra Country Garden, den krævende ejendomsudvikler. Firmaets kreditorer indvilligede i at omstrukturere sin renminbi-obligation, der forfalder sidste lørdag. Som et resultat steg aktien med mere end 20 %.

Alligevel er virksomheden ikke ude af skoven endnu, som jeg skrev her . Country Garden har næsten 200 milliarder dollars i forpligtelser og har kæmpet for at betale sine dollarobligationer tilbage. Det truende sammenbrud vil sandsynligvis få mange kunder til at sætte deres betalinger på pause.

Ejendomsselskaber var de bedst præsterende bestanddele i Hang Seng-indekset. Longfor Properties, China Resources Land og China Resources Mixed Lifestyle var de bedst præsterende aktier i indekset.

Hang Seng-indekset steg også efter stigende optimisme om, at Federal Reserve vil sætte sin rente på pause på denne måneds møde. Data offentliggjort i sidste uge viste, at USAs forbrugertillid faldt i august.

Yderligere, de ikke-landbrugsmæssige lønsedler viste, at arbejdsløsheden steg fra 3,5 % i juli til 3,8 % i august. Lønvæksten gik glip af estimater, da økonomien tilføjede over 180.000 job.

Handlinger fra Federal Reserve er vigtige for Hong Kong-aktier på grund af Hong Kong-dollar-bindingen. For at opretholde bindingen følger Hongkongs centralbank altid Feds handlinger. Som sådan er der en sandsynlighed for, at HKMA vil lade priserne være uændrede.

Alligevel står Hang Seng-indekset over for betydelige udfordringer, efterhånden som den kinesiske økonomiske svaghed fortsætter, og efterhånden som udenlandske investorer roterer tilbage til USA.

Hang Seng indeks prognose

Det daglige diagram viser, at Hang Seng-indekset er drevet nedad i de seneste par uger. I denne periode har den dannet en faldende kanal vist i sort.

Indekset svæver også på 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit. Et tilbageblik viser, at det dannede et omvendt hoved- og skuldermønster, hvilket normalt er et bullish tegn. Højre skulder falder sammen med den aktuelle pris.

Derfor er udsigterne for Hang Seng-indekset neutrale med en bearish bias. De vigtigste støtte- og modstandsniveauer at se er H$17.611 (laveste august) og H$20.000 (høj i juli).

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.