Japan-aktier (Nikkei 225) mest attraktive i Asien – AllianceBernStein

Nikkei 225- indekset fortsatte sit bemærkelsesværdige comeback i mandags, da investorer fortsatte med at allokere deres kapital til landet. Indekset, som følger de største virksomheder i Japan, sprang til 33.000 pund mandag, det højeste niveau siden 2. august. Der er tegn på, at investorerne ser på det høje år til dato på £33.796.

Mest attraktive mulighed i Asien

Nikkei 225-indekset har klaret sig bedre end nogle af sine største internationale peers som S&P 500 og Dow Jones. Den er steget med over 30 % og svæver nu nær det højeste niveau i mere end 30 år.

Der er flere drivere til det blå-chip Japan-indeks. For eksempel mener de fleste analytikere, at japanske aktier er betydeligt undervurderede sammenlignet med sine jævnaldrende. Den har et efterløbende PE-forhold på 18,5x sammenlignet med S&P 500’s 23x.

For det andet har den svagere japanske yen gjort indekset relativt attraktivt. USD/JPY-parret handlede til 146 mandag, ~14,75 % over det laveste niveau i år. Det er steget med mere end 30 % fra dets laveste 2022. En svagere yen fører til mere overskud for store japanske virksomheder, der laver mange forretninger i udlandet.

For det tredje mener analytikere, at mange Nikkei 225-indeksselskaber vil blive tvunget til at øge deres aktiekurser ved udbytte og aktietilbagekøb. Dette er drevet af en beslutning fra Tokyo-børsen om at tvinge virksomheder, der handler under deres bogførte værdi, for at øge deres aktiekurser.

Og i en erklæring mandag citerede David Wong, en strateg hos AllianceBernstein, Japans indtjeningsvækst og værdiansættelser. Han argumenterede for, at indtjeningsmomentumet og virksomhedsreformen gjorde det til det mest attraktive marked i Asien.

Alligevel står japanske virksomheder over for adskillige udfordringer. Mange af dem har en eksponering for Kina, et land, der er ved at bremse dramatisk. Derudover er der bekymring over pengepolitiske ændringer i Japan, efterhånden som inflationen holder sig.

Nikkei 225 indeks prognose

Det daglige diagram viser, at Nikkei 225-indekset har været i en stærk bullish trend i de seneste par måneder. Dette rally startede i marts 2022, da det faldt til 24.659 ¥.

Indekset har formået at vende det vigtige modstandsniveau til ¥30.782 (september 2021 høj). Det har nu bevæget sig over 50-dages og 25-dages glidende gennemsnit. Relative Strength Index (RSI) har bevæget sig over det oversolgte niveau.

Derfor er udsigterne for indekset bullish, og det næste vigtige modstandsniveau at se er på ¥33.796. Stop-loss at se vil være på ¥32.000.

