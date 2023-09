USD/RUB: Den russiske rubel-nedsmeltning er ikke forbi endnu

USD/RUB -kursen genoptog den bullish trend, da den russiske rubel-udsalg genvandt dampen. Parret steg til et højdepunkt på 96,38, et par point over sidste måneds lave på 91,4.

Råoliepriserne stiger

Copy link to section

Den russiske rubel har været i en kraftig nedadgående tendens i de sidste par måneder, mens krigen i Ukraine fortsatte. I mandags anklagede Ukraine Rusland for at kaste bomber i Rumænien, et Nato-medlem.

Hvis situationen bekræftes, vil det være første gang, at Rusland bomber et Nato-medlem. Det er uklart, hvordan Rumænien og dets Nato-allierede vil reagere på de nye påstande.

Den anden vigtige nyhed var, at Rusland og Tyrkiet vil føre diskussioner om Sortehavsskibsaftalen. Putin mødes med Tyrkiets Erdogan i Moskva i denne uge.

USD/RUB-parret har været stigende, efterhånden som investorer prissætter mere svaghed i den russiske økonomi. Mens råoliepriserne er steget til over $85 per tønde, kæmper Rusland for at balancere sit budget. Nogle analytikere ser, at olien snart rammer 90 dollar.

En central udfordring er, at den russiske økonomi er en smule låst ude fra resten af verden. De fleste virksomheder i udlandet er holdt op med at handle med Rusland på grund af sanktioner.

Data offentliggjort i sidste uge viste, at Ruslands andel af forretninger med EU fortsatte med at falde. EU’s underskud med Rusland faldt til ~1,08 milliarder dollars for hver måned i 2. kvartal.

Rusland har også set sine valutareserver falde til det laveste niveau i årevis. Mens Rusland og Kina arbejder på at bruge deres valutaer til handel, mener analytikere, at efterspørgslen efter den amerikanske dollar sandsynligvis vil fortsætte.

USD/RUB-kursen er også steget på grund af den stærkere dollar. Data fra TradingView viser, at det amerikanske dollarindeks (DXY) er steget til over $104 og nu sidder på det højeste niveau siden juni i år.

Dollarindekset er steget de seneste par dage, efter at USA offentliggjorde blandede jobtal. Økonomien tilføjede over 180.000 job i august, mens arbejdsløsheden steg til 3,8%.

USD/RUB teknisk analyse

Copy link to section

Save

Jeg advarede om den russiske rubelstyrke i min sidste artikel. På det tidspunkt steg rublen i vejret, efter at den russiske regering greb ind. På det daglige diagram er parret forblevet over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit.

Prisen er over den stigende trendlinje vist i sort. Ydermere har Awesome Oscillatoren bevæget sig over det neutrale punkt. MACD’en forbliver over det neutrale punkt.

Derfor vil USD/RUB-parret sandsynligvis fortsætte med at stige i vejret, da købere sigter mod det højeste år til dato på 101,30.

Save

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.