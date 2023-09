Guldprisprognose: Bullish fundamentals og tekniske forhold

Guldprisen er kommet under intenst pres, da investorerne fokuserer på det stærke amerikanske dollarindeks. Efter at have steget til rekordhøje $2.080 i maj, er guldet nu trukket tilbage til de nuværende $1.920.

Efterspørgslen efter guld er stadig stor

Guldprisen er faldet i de seneste par uger, da investorerne fortsat er bekymrede over den stigende amerikanske dollar. Som jeg skrev her , er dollarindekset hoppet til $105, det højeste niveau i mere end fem måneder.

DXY-gevinsten skete, da USA viste sig som et af de bedste steder for investorer at opbevare deres penge. For det første oplever landet det bedste udbytte i mere end et årti. For eksempel er den 10-årige rente flyttet til over 4 %, hvilket er højere end inflationsraten på 3,2 %.

Alligevel har guld medvind, der kan understøtte økonomien. Den største risiko er den stigende amerikanske gæld, som er ved at ramme 33 billioner dollars. Estimater er, at landets gæld vil stige til en hidtil uset $50 billioner i 2030 eller 2031.

Den stigende amerikanske gæld er faldet sammen med en periode, hvor Kina skærer ned på sin amerikanske gældsbeholdning. Kina har dumpet over 37% af sin amerikanske gæld til kun $835 milliarder, og analytikere forventer, at tendensen vil fortsætte.

Kina er bekymret for, at USA vil sanktionere disse besiddelser, når det beslutter sig for at invadere Ukraine. Den er også blevet bekymret over regeringens evne til at tilbagebetale disse midler.

Mens Kina bruger nogle af disse midler til at finde sin økonomi, investerer det også nogle af dem i guld. De seneste data viser, at Kina har købt guld i ni måneder i træk. Det har købt mere end 130 tons i år, og nogle analytikere mener, at tallet kan være undervurderet.

Kina er ikke det eneste land, der sælger amerikanske statsobligationer og køber guld. Saudi-Arabien har reduceret beholdningen af amerikansk gæld og købt guld. Det anslås, at disse reserver er mere end 230 milliarder dollars værd. Derfor er guldgrundlaget stadig stærkt, da udbuddet ikke vokser så hurtigt.

Guldpris prognose

Det daglige diagram viser, at XAU/USD-parret har været i en nedadgående tendens i de seneste par måneder. I denne periode er guld faldet under 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit. Et nærmere kig viser, at guld har dannet et kop- og håndtagsmønster.

Det har også dannet en faldende kanal vist med grønt. Denne kanal kunne være håndtagsdelen af prisen.

Selvom den bearish trend kan fortsætte et stykke tid, vil guld derfor sandsynligvis vende tilbage i de kommende måneder. Hvis dette sker, vil den indledende modstand til at se på $2.000. En pause over dette niveau vil se det stige og genteste et rekordhøjt niveau på $2.080.

