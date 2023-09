Microsoft slår sig sammen med Paige om AI-drevet kræftdetektion

Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) har indgået partnerskab med Paige om verdens største AI-model til påvisning af kræft.

Paige har en historie med at vinde FDA-godkendelse

Den billedbaserede model kan hjælpe med at identificere ikke kun almindelige kræftformer, men også de sjældne, der bredt er kendt som svære at diagnosticere. Ifølge Andy Moye – administrerende direktør for Paige:

Det er et banebrydende, land-on-the-moon slags øjeblik for kræftbehandling.

Paige har allerede sikret sig FDA-godkendelse for sin AI-løsning, der hjælper med at identificere prostatacancer. Det digitale patologifirma planlægger nu at arbejde sammen med Microsoft om et nyt kunstig intelligens-værktøj, der opdager flere kræfttyper.

Tidligere på ugen blev Microsoft rapporteret at have investeret i d-Matrix – en Silicon Valley-baseret AI-chip opstart. Dets aktier er tæt på 40 % i forhold til årets begyndelse ved skrivning.

Paige har et væld af data til at træne AI-modellen

En AI-støttet løsning, som patologer kan bruge som et sekundært værktøj til at fastslå kræftsygdomme med øget nøjagtighed og effektivitet, vil gerne have hjælp til personalemangel og stigende sagsmængde.

Bemærk, at Paige har et væld af data til at træne den nævnte AI-model, der langt overstiger mængden af data på verdens største streamingplatform – Netflix. Desney Tan – vicepræsident for Microsoft Health Futures sagde i dag i en pressemeddelelse :

Vi skaber nye AI-modeller, der vil muliggøre hidtil uset indsigt i kræftens patologi. At frigøre kraften i AI er en game changer i at fremme sundhedspleje for at forbedre liv.

Paige har brugt Microsofts supercomputing-infrastruktur samt cloud-lagring til at udvikle en avanceret AI-model siden begyndelsen af sidste år.

