Rapport: Kina udvider yderligere sit forbud mod iPhones

Apple Inc (NASDAQ: AAPL) åbnede yderligere 3,0 % ned torsdag efter en rapport om, at Kina forlænger sit forbud mod iPhones.

Kina nyheder er en stor sag for Apple

Den største asiatiske økonomi blev for nylig rapporteret at have beordret sine regeringsembedsmænd til ikke at tage deres iPhones med på arbejde.

Torsdag fortalte anonyme kilder dog til Bloomberg, at en sådan begrænsning også ville gælde for flere andre statsejede virksomheder og regeringskontrollerede organisationer generelt.

Aktiemarkedsnyhederne er vigtige for iPhone-producenten, ikke kun fordi den genererer omkring en femtedel af sin forretning fra Kina, men også fordi dens omsætning allerede er faldet år-til-år i tre kvartaler i træk (få mere at vide).

I forhold til deres år-til-dato højdepunkt for omkring seks uger siden, er aktierne i tech-behemothen nu faldet omkring 10% ved skrivning.

USA har for nylig også forbudt TikTok

Virksomheder og agenturer, der i sidste ende kan vedtage forbuddet mod iPhones, forbliver ukendte.

I hvilken udstrækning de kan håndhæve disse restriktioner hænger også i balance – nogle forventes at begrænse brugen af en Apple-enhed på arbejdspladsen, mens andre måske bare forbyder deres personale helt at bruge en iPhone.

Bemærk, at et forbud mod Apples flagskibssmartphone i Kina kan være en gengældelse for et forbud mod TikTok, som USA pålagde sine offentlige ansatte i juni sidste år. Tidligere præsident Donald Trump havde også sortlistet Huawei – en teknologigigant med hovedkontor i Shenzhen – i 2019.

Hverken Apple eller Kinas statsråds informationskontor har indtil videre fremsat en officiel kommentar til Bloomberg-rapporten.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.