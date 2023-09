USD/CNH: Plottet tykner for den kinesiske yuan

USD/CNH-kursopgangen fortsatte efter endnu et sæt svage økonomiske data fra Kina. Det steg til et højdepunkt på 7,3323, et par point under det højeste niveau på 7,3483. I alt er renminbien faldet med mere end 16 % fra det højeste punkt i 2022.

Kina handel og stærk USD

Copy link to section

Priserne på USD/CNH og USD/CNY fortsatte med at stige efter de seneste kinesiske eksport- og importtal. Disse tal afslørede, at den nøje overvågede import og eksport fortsatte med at falde i august.

Eksporten faldt med 8,8 % efter et fald på 14,5 % i den foregående måned. Dette fald var ikke desto mindre bedre end medianestimatet på -9,2 %. Importen faldt med 7,3 % efter et fald på 12,4 % i juli. Ligesom eksporten var dette fald mindre end hvad analytikerne havde forventet.

Derfor er handelsunderskuddet indsnævret til 68,3 milliarder dollars i løbet af måneden. Disse tal betyder, at den kinesiske økonomi ikke klarer sig godt, da eksporten er en stor del af BNP.

https://www.youtube.com/watch?v=XFLp67Fhl1E

En central del af dette er, at Kinas handelsforbindelse med USA er blevet forværret i de seneste måneder. Mange amerikanske virksomheder har flyttet deres investeringer fra Kina til venligere lande som Mexico.

Alligevel er der nogle positive tegn på den kinesiske økonomi. For eksempel steg ejendomsaktier som Evergrande og Country Garden-aktier kraftigt, efter at sidstnævnte betalte sin kupon i afdragsperioden.

USD/CNH og USD/CNY-parrene steg på grund af den stærke dollar. Dollarindekset sprang til $105, da de stigende råoliepriser peger på højere inflation i et stykke tid. Som sådan er der tegn på, at Fed vil holde renten højere i længere tid end forventet.

USD/CNH prognose

Copy link to section

Save

Jeg skrev for nylig om USD/CNY her og forudsagde, at den opadgående tendens vil fortsætte. Dette synspunkt var korrekt, hvilket fremgår af USD/CNH-resultatet. Parret har været i en stærk bullish tendens i de seneste par måneder. Undervejs er det forblevet over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit.

Parret sidder også på et vigtigt niveau, da denne pris var det højeste punkt den 17. august. Det har også bevæget sig over det 50-dages glidende gennemsnit, mens MACD er forblevet over neutralpunktet.

Derfor er stien for den mindste modstand for parret bullish, hvor det næste mål at se er på 7.3600, det højeste punkt i oktober 2022. Et brud over dette niveau vil se det stige til den næste modstand på 7.40.

Save