Berkeley Group Holdings PLC (LON: BKG) sluttede nogenlunde fladt fredag, selvom det rapporterede et 35% fald på 35% år-til-år i forbehold over for politisk og makroøkonomisk usikkerhed.

Hvorfor forblev Berkeley-aktierne robuste i dag?

Dets aktier holdt deres stand, primært fordi ledelsen støttede dens fremtidsudsigter.

Berkeley er fortsat forpligtet til mindst £1,05 milliarder ($1,31 milliarder) i kombineret resultat før skat i dets regnskabsår 2024 og regnskabsår 2025. Ifølge Richard Hunter – Head of Markets hos Interactive Investor:

Berkeley er et anderledes bæst end mange af sine konkurrenter, med en potentiel fordel, der kommer fra dens blanding af eksponering til London og sydøst, luksusejendomme og regenerering af brownfield-områder.

Berkeley-aktierne er i øjeblikket faldet med omkring 12 % i forhold til deres højeste år til dato.

Berkeley har en solid balance

Berkeley bekræftede også her til morgen, at begrænset udbud hjælper priserne med at forblive modstandsdygtige.

Forespørgsler og aflysningsrater har også været relativt stabile, tilføjede den. Alligevel advarede Interactive Investor’s Hunter i dag i en forskningsnotat:

Berkeley er langt fra at være immun over for de bredere spørgsmål om realkreditlåns tilgængelighed og overkommelighed, planlægningsflaskehalse, usikker forbrugertilbøjelighed til at købe og uklare udsigter.

Han bifaldt dog boligbyggerens udbyttepolitik og bredere styrke af dens balance.

Berkeley har udvekslet over 90% af sin FY24-omsætning og forventer, at omkring 2,0 milliarder pund skal betales på terminssalg den 31. oktober.

Bemærk, at Berkeley ikke købte nogen jord for nylig og kun planlægger at investere i nye muligheder selektivt i henhold til sin handelsopdatering.

Det nuværende planlægningssystems kompleksitet og langvarige karakter og mangel på klarhed omkring visse reguleringsændringer… fortsætter med at afskrække investeringer i fornyelse af brune områder og en bredere sektor.

Tidligere på ugen rapporterede peer Barratt Developments om et fald på 16 % i det årlige overskud (find ud af mere).

