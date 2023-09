Apple Inc (NASDAQ: AAPL) var vært for sin årlige produktlanceringsbegivenhed i dag i sit hovedkvarter i Cupertino, Californien. Showet blev også livestreamet på YouTube.

Apple afslørede den længe ventede iPhone 15 i tirsdags med et opgraderet kamera, en standard USB-C-opladningsport og dens premium A16 bioniske chip (standard på low-end varianter).

Aktierne i tech-behemothen er stadig væsentligt i minus denne eftermiddag. Ifølge Paul Meeks fra Independent Solutions Wealth Management:

Apple har allerede haft tre kvartalers indtægtsfald i træk (få mere at vide). iPhone 15, som den annoncerede i dag, starter kun ved $799.

iPhone 15 Pro vil blive drevet af en helt ny 3nm-chip (branchens første), som Apple kalder A17 Pro.

Blandt produkter, den lancerede ved den årlige begivenhed i tirsdags, var Apple Watch Ultra 2 også. Alligevel sagde Paul Meeks i dag på CNBC’s ” The Exchange “:

Jeg synes, de burde overveje at foretage et ret stort opkøb. De har en stærk balance [til] nemt at gøre det. Det er nok den bedste mulighed for accelereret vækst, og de har hårdt brug for det.