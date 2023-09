NZD/USD-prognose: signal efter stærke newzealandske økonomiske data

NZD/USD -konsolideringen fortsatte tirsdag efter de seneste newzealandske detailsalgstal. Parret handlede til 0,5908, et par point over denne måneds lave på 0,5855. Det er faldet med mere end 9 % fra det højeste niveau i år.

Salgs- og inflationsdata fra New Zealand

Copy link to section

NZD/USD-kursen har været under pres i de sidste par måneder, da det amerikanske dollarindeks (DXY) steg kraftigt. Dollaren er steget til $105, det højeste niveau i mere end fem måneder.

Økonomiske data offentliggjort tirsdag viste, at New Zealands elektroniske salg steg med 3,7 % i august efter at være steget med 2,2 % i juli. Dette salg steg med 0,7 % fra en måned tidligere, hvilket signalerer, at udgifterne er stigende.

New Zealand nød også godt af stigende besøgsankomster. Besøgende steg fra 11,3 % i juli til 19,3 % i august. I samme periode faldt antallet af fastboende fra 8.549 i juli til 5.786.

NZD/USD-parret vaklede også efter de seneste newzealandske økonomiske udsigter. Data fra statistikbureauet viste, at økonomien vil forblive træg i yderligere to år. Dets budgetunderskud vil fortsætte med at stige i de kommende måneder. I en erklæring sagde økonomiministeren, at landet var ved at vende et hjørne.

Den næste nøglekatalysator for NZD/USD-prisen vil være de kommende amerikanske forbrugerinflationsdata. Økonomer forventer, at tallene viser, at det samlede forbrugerprisindeks (CPI) steg fra 0,2 % i juli til 0,6 % i august. På årsbasis steg den samlede inflation til 3,6 % i løbet af måneden.

De fleste investorer vil fokusere på kerneinflationen, som udelukker de volatile fødevare- og energipriser. Økonomer mener, at kerne-CPI faldt fra 4,7 % til 4,3 %. USA vil også offentliggøre de seneste detailsalgstal på torsdag.

NZD/USD valutakursprognose

Copy link to section

Save

NZDUSD-diagram af TradingView

Min sidste NZD/USD -prognose for tre uger siden var nøjagtig. I den skrev jeg, at parret ville få et bearish breakout. Det har nu bevæget sig under nøgleunderstøttelsesniveauet på 0,5980, det laveste sving den 31. maj. Parret er faldet under det 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit og den faldende trendlinje vist med rødt.

Derfor vil parret sandsynligvis fortsætte med at falde, da sælgerne målretter nøglestøtten til 0,5811, det højeste sving den 7. oktober. Stop-losset for denne handel vil være på 0,5600.

Save

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.