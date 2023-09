Disney investerer 60 milliarder dollars i parker og krydstogter

Walt Disney Co (NYSE: DIS) er i fokus denne morgen efter at have afsløret planer om massivt at øge investeringerne i parker og krydstogter.

Hvor meget vil Disney investere i parker og krydstogter

Underholdningskonglomeratet planlægger nu at bruge omkring 60 milliarder dollars på den forretning i løbet af de næste ti år, ifølge dets indgivelse til Securities & Exchange Commission på tirsdag.

[Disney] udvikler planer for at fremskynde investeringer i udvidelse og forbedring af nationale og internationale parker og krydstogtskibskapacitet, [og] prioriterer projekter, der forventer at generere et stort afkast.

Parker og krydstogter indbragte 8,3 milliarder dollars i omsætning til Walt Disney Co i dets tredje finansielle kvartal – en stigning på 13% på årsbasis, som Invezz rapporterede her.

Dets aktier er i øjeblikket faldet næsten 30 % i forhold til dets højeste niveau i begyndelsen af februar.

Før dagens meddelelse havde Disney planer om kun at investere omkring 30 milliarder dollars i sin park- og krydstogtvirksomhed.

Massemedieselskabet vil tilbyde mere farve på sin øgede investering i det segment på sin investordag, der er planlagt til senere tirsdag. Dets SEC-arkivering lyder også:

Vi mener, at [Disneys] finansielle situation er stærk [med] tilstrækkelige ressourcer til at finansiere løbende driftskrav, kontraktlige forpligtelser, kommende gældsforfald og fremtidige kapitaludgifter.

Nyheden kommer mere end en måned efter, at Disney samarbejdede med Penn Entertainment Inc for at relancere sin Barstool Sportsbook som ESPN Bet (få mere at vide). Wall Street har i øjeblikket en konsensus “overvægtig” rating på sin aktie.

