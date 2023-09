US dollar indeks (DXY) gyldne kryds peger på mere Upside

Prisstigningen på det amerikanske dollarindeks (DXY) fortsatte denne måned, da investorer reagerede på rentebeslutninger fra flere centralbanker. Indekset steg til et multi-måneders højdepunkt på $105,72, ~6,28% over det laveste niveau i år.

Hawkish Federal Reserve

Det amerikanske dollarindeks har reageret på adskillige kursbeslutninger og økonomiske tal. Data offentliggjort i sidste uge afslørede, at den amerikanske forbrugerinflation (CPI) var stigende. Den steg fra 3,2 % i juli til 3,7 %.

Som et resultat besluttede Federal Reserve at levere en høgeagtig pause onsdag. Det efterlod renten uændret mellem 5,25 % og 5,50 %. Vigtigst af alt antydede Fed, at den vil levere endnu en renteforhøjelse på 0,25 % senere i år.

Fed-beslutningen afveg fra Den Europæiske Centralbank (ECB), som besluttede at hæve renten med 0,25 % i sidste uge. De fleste analytikere betragtede ECB-forhøjelsen som en mere dueagtig, siden Lagarde pegede på en pause.

I mellemtiden besluttede Bank of England (BoE) og den schweiziske nationalbank (SNB) at lade renterne være uændrede. De fleste økonomer forventede, at de to banker ville hæve renten med yderligere 0,25 %, da inflationen forbliver på et højt niveau i Storbritannien og Schweiz.

Den næste nøglekatalysator, der vil flytte US-dollarindekset, vil være den kommende Bank of Japan (BoJ) beslutning, der er fastsat til fredag. BoJ-dommen er afgørende, da den japanske yen er en stor del af DXY.

Som jeg skrev her , forventer økonomer, at BoJ vil lade renten være uændret på -0,10%. Det, der er uklart, er bankens strategi for at redde den faldende yen. USD/JPY-parret er sprunget til det højeste punkt siden november 2022. Det er et par point under dets rekordhøje niveau på 151,90.

US dollar indeks prognose

Det daglige diagram viser, at DXY-indekset har været i en stærk bullish trend i de seneste par uger. I denne periode har indekset nu testet 38,2% Fibonacci Retracement niveauet. Det nærmer sig også den vigtige modstand på $105,90, det højeste sving den 8. maj.

Det amerikanske dollarindeks er også ved at danne et gyldent korsmønster. I prishandlingsanalyse er dette et af de vigtigste bullish tegn. Derfor vil et træk over modstanden ved $105,90 se det stige til 50% Fibonacci Retracement-punktet kl.

