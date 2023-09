Nio aktiekursprognose: smartphone er et træk, ikke en katalysator

Nio (NYSE: NIO) aktiekurs vil være i søgelyset i de næste par dage, da selskabet afslører sin smartphone. Aktierne dykkede til et lavpunkt på 8 dollar tirsdag, det laveste niveau siden 23. juni. De har trukket sig tilbage med mere end 48 % fra det højeste niveau i august.

Nio Inc. står over for stor modvind

Nio er en førende kinesisk el-virksomhed, der engang blev set som landets ækvivalent til Tesla, det største firma i branchen. På det seneste har Nio været igennem adskillige udfordringer, herunder langsom vækst og høj konkurrence.

Konkurrence er en stor udfordring for alle kinesiske elbiler. For et par år siden var der over 500 virksomheder i området, hjulpet af enorme tilskud fra regeringen. I dag er der under 100 virksomheder.

Nio konkurrerer med to typer virksomheder. For det første er der rendyrkede elbiler som Xpeng og Li Auto, som alle har vundet markedsandele gennem årene. For det andet er der traditionelle bilproducenter som Volkswagen, BMW og General Motors, der har lanceret deres elbiler.

Nios største udfordring er, at det kinesiske marked nu er ved at blive mættet. Selskabet har heller ingen markedsandele i udlandet. Og for nylig lovede europæiske ledere at undersøge kinesiske virksomheder som Nio, Xpeng og Li Auto.

De seneste resultater viste, at Nios omsætning kom på over 1,2 milliarder dollars i 2. kvartal, hvilket er et fald på 18,50 % i forhold til et år tidligere. Dens bruttomargener faldt til 1 % i 2. kvartal fra 13 % i 2. kvartal 2022. Den øgede også sine R&D-omkostninger med 55,6 %, Nio håber at levere mellem 50.000 og 70.000 i 3. kvartal.

Nio smartphone lancering

Derfor håber Nio, at dens nye smartphone vil være med til at overlade væksten. Det starter leveringen af disse telefoner torsdag i denne uge. Telefonerne vil blive prissat mellem $889 og $1.029.

Alligevel tror jeg, at smartphones ikke vil være en stor forretning for virksomheden. For det første føler jeg, at telefonerne er ret dyre. Som sådan foretrækker mange potentielle købere måske at købe de nye iPhones i stedet for.

For det andet er smartphoneindustrien nu meget mættet med virksomheder som Apple, Samsung og Xiami, der har en stor markedsandel. Nye smartphone-virksomheder, herunder Nothing og Google Pixel, har kæmpet for at vinde andel.

For det tredje er smartphoneindustrien ikke i vækst. I en nylig rapport fandt Counterpoint Research, at smartphonesalget har været i en nedadgående tendens i de sidste par måneder. De fleste mærker, inklusive Samsung, Vivo, iPhone og Oppo, er faldet.

Derfor mener jeg, at virksomheden i stedet for at lancere en smartphone i stedet bør fokusere på at forbedre sin elbildrift og rentabilitet.

Nio aktiekursprognose

Nio-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at Nio aktiekursen har været i en stærk bearish trend i de seneste par måneder. Det krydsede for nylig det vigtige støtteniveau på $10,73, det højeste punkt den 30. marts.

Aktien er forblevet under 50-dages og 25-dages glidende gennemsnit og den afgørende støtte på $9,55 (laveste 3. januar). Derfor er udsigterne for aktien bearish, og det næste støtteniveau at se er på $7,21, det laveste punkt den 31. marts.

