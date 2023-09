Som QQQ ETF double-tops er UltraPro Short SQQQ et køb

Amerikanske aktier er trukket tilbage i de seneste par måneder, hvilket afsluttede det stærke momentum, der skete tidligere på året. Det nøje overvågede Invesco QQQ er trukket tilbage til et lavpunkt på $354,10, det laveste niveau siden 12. juni.

Afdelingen, der følger virksomheder i Nasdaq 100- indekset, er trukket tilbage i takt med, at markedsrisiciene stiger. Der er betydelige recessionsrisici, som jeg skrev her . Kina, den næststørste økonomi i verden, smelter sammen, efterhånden som ejendomssektoren kollapser.

Derudover har Federal Reserve forpligtet sig til at fortsætte med sine renteforhøjelser. Punktplot fra mødet i september viste, at embedsmænd forventer mindst en yderligere renteforhøjelse på 0,25 %.

Der er også risici for økonomisk vækst, da UAW-arbejderstrejken fortsætter. Vigtigst af alt betyder den politiske splittelse i Washington, at håbet om en regeringsnedlæggelse er steget.

Invesco QQQ ETF dobbelt-toppe

Teknisk set ser situationen ikke god ud for Invesco QQQ. Som vist nedenfor har fonden dannet, hvad der ligner et dobbelt-top-mønster, hvis halsudskæring er på $353,81. I prishandlingsanalyse er en dobbelttop et af de mest populære bearish tegn.

Samtidig er de 50-dages og 100-dages vægtede glidende gennemsnit (EMA) ved at danne en bearish crossover. Dette mini-dødskors peger på flere ulemper i de kommende uger.

Hvis dette sker, vil QQQ ETF sandsynligvis have et bearish breakout, da sælgere målretter nøglestøtten til $331,17, det højeste sving den 15. august. Denne pris er omkring 6,86% under det nuværende niveau.

Ud over det tekniske har QQQ ETF yderligere risici. For det første er det amerikanske dollarindeks (DXY) steget til det højeste niveau i mere end seks måneder. En stærkere amerikansk dollar rammer mange storteknologiske virksomheder, der har eksponering mod internationale markeder som Apple og Microsoft.

Der er også værdiansættelsesrisici, nu hvor virksomheder som Apple, Netflix og Microsoft ikke vokser så hurtigt.

Er UltraPro Short QQQ et køb?

UltraPro Short QQQ er en gearet fond, der har tendens til at bevæge sig omvendt til Invesco QQQ. Som jeg skrev her , søger fonden daglige investeringsafkast, der svarer til tre gange det omvendte af Nasdaq 100-indeksets daglige performance.

I de fleste perioder klarer SQQQ sig godt, når Nasdaq 100 og QQQ ETF’en falder. Shorting af fonden giver større afkast end at placere en tilsvarende short på Invesco QQQ ETF. På samme måde genererer det dårligere afkast, når Nasdaq 100-indekset er i en stærk bullish tendens.

Derfor, med udsigterne for Nasdaq 100-indekset bearish, er der mulighed for, at SQQQ-fonden vil fortsætte med at stige.

Mens den dannede QQQ-fond har dannet et dobbelt-top-mønster, har SQQQ-fonden skabt et dobbeltbundsmønster til $16,35, hvis halsudskæring var på $20,95. Derfor er der en sandsynlighed for, at fonden vil fortsætte med at stige, da købere målretter nøglemodstanden til $25.

SQQQ diagram af TradingView

