Stifel ser ‘ingen nemme løsninger’ for Storbritanniens kæmpende Metro Bank

Aktier i Metro Bank Holdings PLC (LON: MTRO) reducerer de seneste tab betydeligt fredag, men en Stifel-analytiker advarer om fortsatte udfordringer forude.

Hvorfor kæmper Metro Bank?

Metro Bank blev særligt hårdt ramt i denne uge efter rapporter om, at den ønskede at rejse henholdsvis 350 millioner pund (427 millioner kroner) og 250 millioner pund i gæld og egenkapital.

Den kriseramte bank blev også rapporteret i forhandlinger om at losse omkring 33% af sin realkreditbog for at sænke kapitalkravene. Personer som Lloyds Bank, HSBC og NatWest er interesserede i at købe en stor del af deres realkreditbog, ifølge Sky News.

Nedskæring af aktiver vil vægte bankens overskud, der lå på godt 16 millioner pund i første halvdel af 2023.

Aktierne i Metro Bank Holdings PLC er faldet med mere end 70 % i forhold til deres hidtil højeste ved skrivning.

Stifel nedjusterede Metrobanken i dag

I fredags nedjusterede analytikere hos Stifel Metro Bank til at “sælge” og sagde, at kapitalfremskaffelse sandsynligvis vil forblive en kamp for det fremover. Deres forskningsnotat lyder også:

Der er ingen nemme løsninger for banken, og risici for obligationerne er fortsat skæve til nedadgående. Banken er i en vanskelig situation med et kapitalbehov på op til milliarder over de næste to år.

Nyheden om, at den ønsker at rejse kapital, er en varsel om problemer, især fordi Silicon Valley Bank, der kollapsede tidligere i år, annoncerede en lignende, før den gik under, som Invezz rapporterede her.

Bemærk, at Fitch Ratings også citerede risici for kapitalbuffere og stabilisering af forretningsmodeller, da det placerede Metro Bank i dag på ratings-watch negative.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.