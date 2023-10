EUR/AUD bullish vending i spil: 1:2 rr potentiale

EUR/AUD handelsstrategi

Køb EUR/AUD

Indgangspris: 1.6560 – 1.6600 areal

Stop loss: 1,63

Udbytte: 3x

Tag profit 1: 1,69

Tag profit 2: 1,7150

Tidsramme: 2-3 uger

Risiko-belønningsforhold: 1:2

EUR/AUD diagram & teknisk analyse

EUR/AUD er et af de mest volatile valutapar på FX-dashboardet. Det er normalt forbundet med risiko-on/risk-off markedsbevægelser, hvilket betyder, at det stiger i perioder med usikkerhed og falder, når markedsstemningen er positiv.

Efter et fald fra 1,70 til 1,63 siden midten af august, danner EUR/AUD et bullish vendingsmønster – et omvendt hoved og skuldre. Dens målte bevægelse er kun den minimumsafstand, markedet skal rejse, og derfor leder jeg efter en ny marginal højde, mens prisen holder over 1,63.

Euro fundamentals

Stigende oliepriser (dvs. energipriser) er negative for Europa og den fælles valuta. ECB har også været meget højrøstet og udtalt, at den havde nået terminalrenten. Derfor lover de fundamentale forhold ikke godt for EUR.

EUR/AUD er dog et krydspar. Det betyder, at den bevæger sig baseret på forskellene mellem EUR/USD og AUDUSD. Min opfattelse er, at det vil lave et nyt marginalt højdepunkt på EUR/USD, der klarer sig bedre end AUD/USD.

EUR til AUD handelsidee takeaways

Risiko-belønningsforholdet er attraktivt, 1:2

Se efter, at markedet accelererer en gang over halsudskæringen

1,70 bør være et centralt niveau

En bevægelse under 1,63 ville ugyldiggøre dette scenarie

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.