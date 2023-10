Nelson Peltz søger bestyrelsespladser i Disney igen

Walt Disney Co (NYSE: DIS) er i fokus her til morgen efter en rapport om, at Nelson Peltz har øget sin andel i underholdningskonglomeratet.

Peltz har nu en ejerandel på over 2,5 milliarder dollar i Disney

Den aktivistiske investor har købt yderligere 30 millioner aktier plus af massemedieselskabet. Trian Partners – hans kapitalforvaltningsfirma har nu en ejerandel på mere end 2,5 milliarder dollars i Disney.

Peltz presser på for flere bestyrelsespladser – en sandsynligvis for ham selv. Nominering til bestyrelsespladserne i det New York-børsnoterede firma er planlagt til at starte den 5. december, ifølge Wall Street Journal.

What is Peltz's actual argument for Disney? Is he a "maximize profits at all cost" guy or is he in it to make changes for the fans? Assuming the former given, ya know, money. — Avery (@baltinerdist) October 9, 2023

Bemærk, at milliardæren også ønskede at være i bestyrelsen for Walt Disney Co i februar.

Men han forkastede proxy-kampen senere og sagde, at dens ledelse “planlægger at gøre alt, hvad vi ville have dem til at gøre”, og at “vi vil se”.

Disney-aktier har fortsat kæmpet

Trian Partners har ikke hidtil kommenteret WSJ-rapporten i dag. Peltz går efter Disney igen, måske fordi CEO Bob Iger har undladt at puste nyt liv i “DIS” de seneste måneder.

Aktier i det multinationale handler i øjeblikket på et niveau, der ikke er set siden toppen af pandemien.

Mandag fortalte anonyme kilder også til Wall Street Journal, at Walt Disney Co blev “overrasket” af Nelson Peltz’ tilbagevenden. Ham og den administrerende direktør er ikke planlagt til et møde, tilføjede de.

Nyheden ankommer mindre end en måned efter, at Disney afslørede planer om at investere omkring 60 milliarder dollars i parker og krydstogter, som Invezz rapporterede her. Wall Street har i øjeblikket en konsensus “overvægtig” rating på Disney-aktier.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.