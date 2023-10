Prognose for Boeing-aktiekursen: rating nedjusteres, efterhånden som problemerne stiger

Aktiekursen på Boeing (NYSE: BA) er kommet under pres i de sidste par uger, da der stadig er bekymringer om selskabets forretning. Aktien toppede ved $242,90 i august og trak sig derefter tilbage med over 20% til de nuværende $193.

BA møder modvind

Boeing, den største flyproducent i verden, har mødt adskillige modvind i de seneste par år. I 2019 stoppede selskabet et stort problem, efter at et fly tilhørende Ethiopian Airlines styrtede ned. Dette tvang selskabet til at sætte alle sine Boeing 737 Max-fly på jorden, hvilket forårsagede tab af milliarder af dollars.

Being er aldrig kommet sig siden krisen, selv efter at virksomheden modtog mange ordrer for nylig. Ifølge WSJ styrtede antallet af 737 MAX-jetfly leveret til kunder til det laveste niveau i mere end 2 år. Boeing opdagede også problemer med Boeing Dreamliner.

Boeings problemer stammer fra udfordringer fra dets nøgleleverandører. For eksempel identificerede virksomheden huller på flykroppene fremstillet af Spirit AeroSystems. Spirit gav sine leverandører skylden for problemet. Som følge heraf er produktionen af Boeing 737 MAX faldet med mere end det halve til kun 38 om måneden. Den lavede kun 22 fly i september.

Boeing 737 MAX er selskabets bedst sælgende fly. Og i en nylig udtalelse forudsagde selskabets administrerende direktør, at selskabet ville levere mellem 400 og 450 fly til kunderne i år.

Boeings problemer har været til fordel for Airbus, dens primære rival. I en rapport tirsdag sagde Airbus, at de leverede 55 fly i september, hvilket bringer det samlede antal til dato til 488. Boeing har kun leveret 371 fly. Airbus har også overhalet Boeing i total backlog.

Der er en sandsynlighed for, at Boeings forretning vil fortsætte med at falde ned i de kommende måneder, da den behandler skrogproblemet. Analytikere forventer også, at Boeing nedjusterer sine fremadrettede guidancer, når de offentliggør sine resultater.

Boeings resultater i andet kvartal viste, at selskabets omsætning steg til 19,75 milliarder dollars, mens nettotabet kom på 149 millioner dollars.

Boeing aktiekursprognose

Det daglige diagram viser, at BA-aktien har været i en stærk bearish trend i de seneste par uger. Det trak sig tilbage og testede det vigtige støtteniveau på $194,48, det laveste sving i marts og maj.

Denne pris var også undersiden af den vandrette kanal. Bestanden har også dannet et dødskorsmønster, som normalt er et bearish tegn. Den har bevæget sig under Ichimoku-skyindikatoren. Derfor formoder jeg, at aktien vil fortsætte med at falde, da sælgerne målretter det næste psykologiske niveau på $180.

