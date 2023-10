Fed-minutter øger forventningerne til slutningen af renteforhøjelsescyklussen

Federal Reserve offentliggjorde tidligere i dag det officielle referat af mødet i Federal Open Market Committee (FOMC), der blev afholdt den 19.-20. september 2023.

Under mødet stemte udvalgsmedlemmerne enstemmigt for at fastholde målsatsen på 5,25 % – 5,50 %; krympe balancen ved at tillade “roll off” af $60,0 milliarder (£48,73 milliarder) i udløb af statsobligationer og $35,0 milliarder i MBS på månedsbasis; og stærkt forpligtet til at bringe inflationen ned til målet på 2 %.

Det skal bemærkes, at selvom de 12 stemmeberettigede medlemmer var enstemmige i deres beslutning, var den komplette komité på 19 medlemmer, som består af Federal Reserve-bankpræsidenter såvel som guvernører, det ikke.

I henhold til referatet var udvalgets brede syn på økonomien som følger:

De seneste indikatorer tyder på, at den økonomiske aktivitet er vokset i et solidt tempo. Jobfremgangen er aftaget i de seneste måneder, men er fortsat stærk, og arbejdsløsheden har været lav. Inflationen er fortsat høj. Det amerikanske banksystem er sundt og robust. Strammere kreditbetingelser for husholdninger og virksomheder vil sandsynligvis tynge økonomisk aktivitet, ansættelser og inflation. Omfanget af disse effekter er fortsat usikkert. Udvalget er fortsat meget opmærksomt på inflationsrisici.

Derudover stemte Styrelsesrådet enstemmigt for at fastholde både den betalte rente på reservesaldi på 5,4 % og den primære kreditrente på 5,5 %.

Nøgle takeaways

Medlemmerne var stort set enige om, at de indenlandske og globale udsigter forbliver uklare og “meget usikre.”

Selvom den amerikanske økonomi har været meget mere robust end forventet i løbet af det seneste år, understregede udvalget, at kommende rentebeslutninger skal være datadrevne og behandles med forsigtighed.

Det offentliggjorte referat bemærkede, at midt i et robust arbejdsmarked, geopolitiske gnidninger og inflation over målet,

Et flertal af deltagerne pegede på opadrettede risici for inflationen fra stigende energipriser, der kunne ophæve noget af den seneste nedgang i inflationen, eller på risikoen for, at inflationen ville vise sig at være mere vedvarende end forventet.

Grafen nedenfor viser detailinflationen over de seneste 12 måneder og det seneste opadgående momentum i de to foregående rapporter.

Source: TradingEconomics.com

Men økonomien er ikke uden nedadrettede risici med en undergruppe af medlemmer, der argumenterer,

… større end forventet forsinkede makroøkonomiske effekter fra stramningen af de finansielle forhold, virkningen af fagforeningsstrejker, aftagende global vækst og fortsat svaghed i CRE-sektoren.

Dette stykke ser på synspunkterne fra Danielle DiMartino Booth, CEO og Chief Strateg hos Quill Intelligence, og en rådgiver for Dallas Fed fra 2006 – 2015, om uforudsigeligheden af monetære forsinkelser.

Udvalget bemærkede, at risici var usikre afbalancerede og “tosidede”, med potentiale for stigende inflation i et miljø, der var for dueagtigt, eller for virksomheder, der afskedigede arbejdstagere, hvis politikken var alt for stram.

For apex monetære organ er det af største betydning behovet for at afveje risikoen for overstramning mod risikoen for utilstrækkelig stramning.

Yderligere vandreture usandsynlige

Som et resultat, på trods af aftalen om, at renterne skal forblive højere i længere tid, så FOMC en divergens i synspunkter i forhold til behovet for yderligere renteforhøjelser.

Det tæt fulgte punktplot, som blev frigivet på mødet i september, bemærkede, at to tredjedele af udvalget forventede en yderligere renteforhøjelse ved årets udgang.

Imidlertid kom dissens fra nogle stemmeberettigede medlemmer, såsom næstformand Philip Jefferson og Lorie K. Logan, præsident og administrerende direktør for Dallas Fed, som hævdede, at de finansielle forhold under alle omstændigheder strammes, som det fremgår af højere obligationsrenter og næsten 8 % boliglånsrenter.

Derudover bemærkede Christopher Waller, et medlem af Feds bestyrelse, at høje låneomkostninger er med til at bekæmpe inflationen og sandsynligvis deler byrden af en strammere pengepolitik.

I løbet af de seneste 52 uger var 10-årige statsobligationer på et lavpunkt på 3,262 %, toppede for nylig på 4,887 % og handles i øjeblikket til 4,575 %.

Men som det ofte er tilfældet, vil en organisme så kompleks som den amerikanske økonomi være fyldt med modstridende datapunkter og modsatrettede argumenter.

For eksempel forbliver Chicago Fed’s National Financial Conditions Index (NFCI), som repræsenterer det vægtede gennemsnit af 105 variabler relateret til finansiel aktivitet, i negativt territorium, som “historisk er forbundet med løsere end gennemsnittet finansielle forhold.”

Source: FRED Database

I september 2023 lå NCFI på (-)0,37, efter at have løsnet sig fra (-)0,1 fra 12 måneder før, på trods af Feds politik.

Men i lyset af virkningen af forsinkede monetære forsinkelser, den seneste stigning i obligationsrenterne og geopolitisk usikkerhed, er Feds tone mere opmærksom og uvillig til at forpligte sig til højere renter.

Denne artikel diskuterer IMF’s nylige vurdering af de risici, som dybere fragmentering udgør for globale forsyningskæder.

EY’s cheføkonom Gregory Daco tilføjede, at Feds tilgang er,

…skifte væk fra hvor meget mere restriktiv pengepolitikken skal være til, hvor længe den restriktive holdning skal opretholdes …

Markedet ser ud til at tilslutte sig denne vurdering, hvor gårsdagens stigende PPI-data har en dæmpet indvirkning på markedets forventninger.

Yderligere detaljer om gårsdagens PPI-udgivelse er tilgængelige her.

Forbrug

Et centralt fokus i referatet var også på sundheden for husholdningernes budgetter og forbrugerforbrug.

Bortset fra stramning af kreditbetingelser og lavere finanspolitisk stimulans er husholdningernes opsparing, der blev akkumuleret midt i pandemien, tæt på at blive slukket.

Source: San Francisco Fed

I august 2023 anslog SF Feds undersøgelse, at der er mindre end 190,0 milliarder dollars i overskydende besparelser i økonomien, mindre end en tiendedel af blot to år tidligere.

Dette vil sandsynligvis true forbrugsefterspørgslen i de kommende måneder og presse husholdningernes budgetter på trods af høj inflation.

Markedets forventninger

Source: CME

I henhold til CME’s FedWatch Tool reagerede Fed Funds futures-markedet på de seneste minutter ved at øge sandsynligheden for at fastholde kurserne på mødet i november op til 88,2 %

Dette følger efter den uventede stigning i PPI, som resulterede i en stigning på 2 % i sandsynligheden for en renteforhøjelse på årets næstsidste møde.

Konklusion

Politikerne fastholdt den politiske rente på 5,25 % – 5,50 % og var enige om, at renterne skal forblive restriktive for bæredygtigt at bekæmpe stigningen i inflationen.

Samtidig er udvalget med usikre udsigter delt i balancen mellem opadrettede og nedadrettede risici, især givet kraftigt højere obligationsrenter hen over året, hurtigt skiftende internationale landskab, robust arbejdsmarked og svagere husholdningernes opsparing.

Efter al sandsynlighed forventes politikerne at tage en datadrevet og forsigtig tilgang fremad, hvilket sandsynligvis vil afspejle sig i, at styringsrenten forbliver uændret i november.

Dette kan vise sig at være afgørende i betragtning af uforudsigeligheden af monetære forsinkelser, som endnu ikke er fuldt ud overført gennem det finansielle system.

CPI data

I betragtning af, at detailinflationen er afkølet betydeligt fra toppen på 9,1 % år-til-år i juni 2022 til 3,7 % år-til-år i det seneste tryk, hældte referaterne samlet set mod vigtigheden af at fastholde raterne på disse niveauer.

Senere i dag vil den længe ventede CPI for september 2023 blive tilgængelig.

Analytikere hos TradingEconomics.com noterer sig en konsensusprognose på 3,6 % YoY, en skygge under sidste måneds tal på 3,7 % YoY, og den årlige kerneinflation forventes at aftage til 4,1 % fra 4,3 % i den forrige rapport.

Det er dog usandsynligt, at Fed vil ændre sin vej med hensyn til prisstabilitet forud for meddelelsen i november, mens markedsforventningerne er stærkt på vej mod at opretholde status quo.

Med masser af usikkerhed omkring den økonomiske fremtid tyder Feds fortælling på, at renteforhøjelsescyklussen er ved at være slut.