IMF’s World Economic Outlook projicerer blød landing, selvom den globale økonomi ‘halter frem’

Den Internationale Valutafond (IMF) udgav World Economic Outlook – oktober 2023 med fokus på de fortsatte risici for inflation, analyse af og næste skridt for global pengepolitik og truslen om dybere fragmentering af råvareforsyningskæderne.

Den officielle præsentation fra det internationale organ omfattede bemærkninger fra Pierre-Olivier Gourinchas, direktør, forskningsafdelingen; Petya Koeva Brooks, vicedirektør, forskningsafdelingen; og Daniel Leigh, afdelingschef, forskningsafdelingen, hvor diskussionen modereres af Jose Luis De Haro, IMFs kommunikationsmedarbejder.

Globale fremskrivninger

Rapporten bemærkede, at den globale vækst, selvom den var modstandsdygtig i kølvandet på pandemien og udbruddet af krigen mellem Rusland og Ukraine, er forblevet relativt langsom og ujævnt fordelt.

I sine bemærkninger bemærkede Gourinchas, at den globale økonomi er,

… halter med, ikke spurter.

I sine seneste fremskrivninger forudser IMF, at den globale vækst for 2023 vil komme ind på 3,0 %, mens næste år sandsynligvis vil se et fald til 2,9 %, en nedjustering på 0,1 % fra den forrige rapport og et godt stykke under historiske gennemsnit.

Source: IMF WEO October 2023

Men som tidligere nævnt er dette ujævnt fordelt.

Source: IMF WEO October 2023

Avancerede økonomier

De avancerede økonomier navigerer i vanskelig modvind, hvor den samlede vækst for i år forventes at blive 1,5 % og aftage til 1,4 % i det følgende år.

Mens vækstfremskrivningerne for USA er blevet revideret opad (til 1,5 % i 2024) på baggrund af en robust forbruger og et stærkere end forventet arbejdsmarked, har EU oplevet en nedjustering (til 0,7 % i 2023 og 1,2). % i 2024) efter aggressiv pengepolitik og den igangværende energikrise.

Den største økonomi i Europa, Tyskland, forventes at trække sig sammen i år med 0,5 %, mens den vender tilbage til vækst i 2024 på 0,9 %.

Nye markeder

Emerging markets og udviklingsøkonomier forventes at fastholde væksten på over 4%, selvom Kinas udsigter er forværret hovedsagelig på grund af stress i ejendomssektoren og anden makroøkonomisk modvind.

Kinas hårde nedbrud i investeringer og forbrugertillid er en stor trussel mod landets udsigter.

Source: IMF WEO October 2023; NBS China; Haver Analytics; Bloomberg Finance

I overensstemmelse hermed forventer IMF en kinesisk vækst på 3,0 %, 5,0 %, og at den vil aftage til 4,2 % i henholdsvis 2022, 2023 og 2024.

I samme perioder er Indiens fremskrivninger blevet revideret højere til henholdsvis 7,2 %, 6,3 % og 6,3 %.

Også Brasiliens udsigter har været opjusteret og forventes at vokse med henholdsvis 2,9 %, 3,1 % og 1,5 %.

Rusland forventes at vende tilbage fra en nedgang på 2,1 % i 2022 til 2,2 % i 2023, før den modereres til 1,1 % i 2024.

Fremskrivninger på mellemlang sigt

Siden begyndelsen af den globale finanskrise er vækstprognoserne på mellemlang sigt svækket væsentligt for udviklingsøkonomier.

Source: IMF WEO October 2023; Pizzzinelli and others (2023); IMF Staff Calculations

Som følge heraf forventes disse landes vækstbaner at fortsætte med at falde, hvilket bremser konvergensen med avancerede økonomier.

IMF bemærker, at denne situation vil kræve omfattende og målrettede reformer, især inden for regeringsførelse og styrkelse af eksponeringen over for den eksterne sektor.

Ekstreme risici

Ifølge Gourinchas er den forværrede ejendomskrise i Kina, forstyrrelser og fragmentering i globale råvareværdikæder, forhøjede fødevarepriser og krisen med hensyn til adgang til mineraler betydelige risici, som den globale økonomi står over for i dag.

Fragmentering på råvaremarkederne

Det volatile geopolitiske klima førte til en stigning på cirka 27 % i oliepriserne mellem juni-september 2023 forud for det seneste fald.

Men som det blev diskuteret i dette tidligere stykke, kan ustabiliteten i Mellemøsten og potentialet for et nedfald mellem USA og Iran drive energiomkostningerne væsentligt højere.

Forfatterne af IMF’s seneste rapport erkendte, at vedvarende konflikter og geopolitiske belastninger kunne vise sig at være en stor risiko og resultere i,

… mere alvorlig fragmentering af råvarehandelen…

Source: IMF WEO October 2023

Tegn på en sådan fragmentering på råvaremarkederne bliver mere tydelige i lyset af moderationen i FDI-strømme og handelsrestriktioner, som vist på billedet ovenfor.

Da mange lande, især blandt udviklingsøkonomier, er stærkt afhængige af kun én til tre leverandører til afgørende råvareinput, kan dybere fragmentering have alvorlige konsekvenser for inflation, fødevaresikkerhed, social samhørighed og national sikkerhed i disse lande.

Source: IMF WEO October 2023

Inflation

Gourinchas bemærkede, at inflationen fortsat er alt for høj på trods af de betydelige fald siden 2022.

IMF forventer, at kerneinflationen vil falde til under målet for de fleste lande inden 2025.

Source: IMF WEO October 2023

Prisstabiliteten er dog udfordret af høje inflationsforventninger på kort sigt, som stadig er over målet i flere lande.

Source: IMF WEO October 2023

Inflationsfaktorer vil fortsat være et problem i betragtning af regeringernes høje indskrivning af offentlig gæld siden pandemien, især i tilfældet med USA.

Alligevel er de finansielle forhold fortsat med at løsne på trods af højere renter, hvilket også kan påvirke prisstabiliteten.

Ved at gense ovenstående afsnit om råvarer og truslen mod landbrugssikkerheden, består inflationskurven i udviklingslande ofte primært af fødevarer.

Som nævnt i dette stykke kunne flere udviklingslande have over 40 % af deres stykindeks dedikeret til fødevarer.

Sådanne lande kan derfor være meget modtagelige for stigende overordnet inflation på grund af fødevaremangel.

Blød landing og vigtige politiske anbefalinger

På en positiv bemærkning forventer IMF, at et scenarie med blød landing kan udspille sig, især da forbruget i USA er forblevet robust, og arbejdsmarkedet forventes at vise begrænset forværring indtil 2025 (hvor inflationen forventes at vende tilbage til 2 % niveauer).

Source: IMF WEO October 2023; Haver Analytics; OECD; EuroStat; US BEA; IMF Staff Calculations

Med hensyn til brede politiske anbefalinger berørte panelet behovet for, at landene engagerer sig i multilateralt samarbejde og følger WTO-reglerne for at fremme sund handelspraksis og sikre strømmen af kritiske mineraler, der er nødvendige for dekarbonisering via dedikerede “grønne korridorer” og landbrugsprodukter. output via ‘fødevarekorridorer’.

IMF’s rapport bemærker, at disse korridorer kan være noget enklere at implementere, da de kan fokusere på en delmængde af de mest afgørende råvarer.

Disse korridorer kan være designet til at sikre adgang til vigtige råvarer på tværs af lande, fremme fødevaresikkerheden og bekæmpe forværrede klimaændringer på trods af den større sandsynlighed for hyppigere forsyningschok.

Derudover håber IMF, at medlemslandene vil fortsætte med at arbejde hen imod at begrænse geoøkonomiske konfrontationer, der kan skade global velstand og fremtidsudsigter.