Ian Lapey siger, at Citi-aktien er “massivt undervurderet” efter indtjening i tredje kvartal

Citigroup Inc (NYSE: C) åbnede i grønt i morges efter at have rapporteret markedsslående resultater for sit tredje finansielle kvartal.

Hvad skabte styrke for Citi i tredje kvartal?

Copy link to section

Den finansielle gigant tilskrev en stor del af styrken i sit nyligt afsluttede kvartal til sin treasury-forretning og kernebanktjenesterne – hvor førstnævnte faktisk udskrev sin bedste kvartalsvise præstation i et årti.

Indtjeningsmeddelelsen ankommer kun få dage efter, at Citigroup sagde, at det vil aflæse sine forbrugerformueaktiviteter i Kina til HSBC. Af de fjorten markeder, det drev, har det børsnoterede firma i New York nu trukket sig ud af otte.

Det vil også forlade Indonesien ved udgangen af dette år og er forpligtet til at trække gardinerne for sine aktiviteter i Rusland og Korea.

Citi overvejer også at børsnotere Banamex i Mexico.

Er Citi aktie værd at købe i dag?

Copy link to section

Bemærk, at Citi-aktien i øjeblikket handles til omkring halvdelen af sin pris før pandemien – hvilket betyder “massivt undervurderet”, ifølge Ian Lapey fra Gabelli Global Financial Services Fund.

Da han for nylig talte med CNBC, sagde Lapey, at han har “C” som en af sine topbeholdninger, fordi den er “stærkt finansieret”. Bankaktien er så meget desto mere attraktiv til den nuværende pris, som den har forbedret sin håndgribelige bog fra 70 til 85 i løbet af de seneste fire år.

Porteføljeforvalteren kan også lide Citigroup, fordi han har tillid til ledelsen.

Andre prominente navne, der er konstruktive på Citi-aktier, omfatter Mike Mayo. Wells Fargo senioranalytiker gentager for nylig sin “køb”-vurdering på finansfirmaet med henvisning til dets forbedrede kapitalposition og den omstrukturering, det har annonceret.

Hans kursmål på $55 antyder omkring 30 % opside i “C”.

Citigroups finansielle højdepunkter for tredje kvartal

Copy link to section

Tjente 3,546 milliarder USD mod 3,479 milliarder USD for året før

EPS forblev uændret på $1,63 ifølge pressemeddelelsen

Omsætningen steg 9,0 % år-til-år til 20,1 mia

Street havde spået 1,22 dollars en andel på 19,27 milliarder dollars omsætning

Kreditomkostningerne på 1,8 milliarder dollar var nogenlunde de samme som i 2. kvartal

Sidste måned sagde Citi, at det var opdelt i fem forretningsområder som en del af sin største omorganisering i omkring femten år, og “de fem kerne, indbyrdes forbundne virksomheder havde hver en omsætningsvækst” i tredje kvartal på trods af modvind, ifølge CEO Jane Fraser.

Torsdag gentog hun, at omstruktureringen “vil frigøre betydelig værdi for aktionærerne”.

Det er værd at nævne her, at ændringerne sandsynligvis ikke vil afspejle sig i Citis økonomiske resultater før 4. kvartal.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.