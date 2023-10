Udtalelse: MicroStrategy, en Bitcoin-hval, har ret til at hamstre BTC

MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) aktiekurs er trukket tilbage i de sidste par måneder, da kryptovinteren fortsætter. Aktierne handlede til $335,48 mandag, 30% under det højeste punkt i år. Alligevel forbliver de ~155 % over det laveste punkt i 2022.

MicroStrategy Bitcoin-besiddelser

Copy link to section

MicroStrategy er en virksomhed, der leverer dataanalysevirksomheder til virksomheder som Pfizer, Sony, Visa og Hilton. Det begyndte for nylig at tilbyde MicroStrategy AI, en suite af produkter, der gør det muligt for virksomheder at booste deres AI-drift.

MicroStrategy er nu ikke kendt for de højteknologiske løsninger, det tilbyder. I stedet er det kendt for sine enorme Bitcoin-beholdninger. Det købte for nylig yderligere 5.445 BTC’er til en værdi af over $147 millioner på det tidspunkt. Dens gennemsnitlige købspris var $27.000.

Det har nu Bitcoin til en værdi af over 4,8 milliarder dollars, et betydeligt tal, da MicroStrategy nu er vurderet til over 4,7 milliarder dollars. Disse besiddelser gør MicroStrategy til den største virksomhedshval i verden.

MicroStrategys handlinger kan have store konsekvenser for Bitcoin-prisen. For eksempel kan et større salg føre til mere udbud, som så vil ramme prisen. MicroStrategy har sagt, at det ikke har nogen intentioner om at sælge sine Bitcoin-beholdninger på et tidspunkt.

Hvorfor MSTR er rigtigt at hamstre Bitcoin

Copy link to section

Der er tre hovedårsager til, at MicroStrategy har ret til at holde Bitcoin i sin portefølje. For det første har virksomhedens aktie klaret sig godt, siden den begyndte at akkumulere Bitcoin i 2020.

Mens aktien er dykket fra sit rekordhøje niveau på 1.310 $, er den fortsat 245 % over det laveste niveau siden 2020. Nasdaq 100-indekset er steget med over 120 % fra det laveste punkt i 2020.

For det andet tror jeg, at Bitcoin vil være meget højere, end hvor det er i dag i de næste fem år. Analytikere hos Standard Chartered mener, at BTC kan stige til $50k i de næste par år.

Cathie Wood, grundlæggeren af Ark InnovationFund, ser det stige til 600.000 USD på lang sigt, mens Thomas Lee fra Fundstrat mener, at det kan nå 200.000 USD. Michael Novogratz fra Galaxy Digital ser det stige til 500.000 $ i de næste par år.

Disse analytikere er ikke altid korrekte, da ingen af dem forudsagde den igangværende kryptovinter. Der er dog grunde til, at BTC kunne svæve. For det første trivedes Bitcoin, der længe har været anset for et risikabelt aktiv, under Covid-19-pandemien, en sort svanebegivenhed.

Bitcoin overlevede også FTX-kollapset og højrentemiljøet. Tidligere var konsensus, at risikable aktiver som Bitcoin og Ethereum ikke ville overleve en periode med høje kurser. De er nu på deres højeste niveau i mere end to årtier.

Der er potentielle katalysatorer, der vil drive Bitcoin- og MSTR-prisen højere. Renterne vil sandsynligvis begynde at falde i 2024, mens den næste Bitcoin-halvering vil finde sted i april. Vigtigst af alt er det, at i modsætning til guld er Bitcoins udbud ved at løbe tør med de samlede mønter i omløb på 19,51 millioner ud af 21 millioner.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.