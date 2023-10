Axie Infinity (AXS) sidder og venter på en større token-begivenhed

Axie Infinity (AXS) og Smooth Love Potion (SLP) er blevet faldne engle, da deres priser er kollapset for nylig. SLP, det tyndt handlede token, handlede tirsdag til $0,0014, over 90 % under det højeste niveau nogensinde. Tilsvarende handlede AXS til $4,30, 70% under det højeste punkt i år.

Oplåsning af Axie Infinity-token

Axie Infinity var en af de største spillere i kryptospilindustrien. På sit højeste under Covid-19-pandemien havde økosystemet millioner af brugere fra hele verden. Disse brugere elsker at lege med Axies og modtage belønningerne.

For nylig er de fleste af disse mennesker dog gået tilbage til arbejde og skole. Mange har givet op på krypto efter at have været igennem en længere vinter. Vigtigst er det, at mange Axie Infinity-brugere, der vandt AXS- og SLP-tokens, har set deres værdi forsvinde.

Antallet af aktive Axie Infinity-brugere er faldet i de sidste par måneder. Data kompileret af DappRadar viser, at det samlede antal brugere i økosystemet styrtede ned med mere end 24 % i de seneste 30 dage til 56k. Disse brugere håndterede mængder til en værdi af over $953k.

Når man ser fremad, er nøglekatalysatoren for Axie Infinity den kommende token-oplåsning til en værdi af over $65 millioner. Data kompileret af TokenUnlocks viser, at disse tokens repræsenterer over 11% af de samlede mønter i økosystemet.

Axie Infinity har allerede låst op for 181,4 millioner tokens eller 67% af det samlede udbud. Der er nu over 64 millioner tokens tilbage, der skal låses op. Oplåsningsplanen slutter i september 2026, hvilket betyder, at indehavere skal være forberedt på mere fortynding.

De nye tokens vil blive distribueret til holdet, rådgivere, spil for at tjene, økosystemfond og indsatsbelønninger. Denne oplåsning finder sted fredag i denne uge.

Axie Infinity prisudsigt

AXS-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at AXS token har været i en stærk bearish trend i de sidste par måneder. Senest har den bevæget sig sidelæns under nøglemodstandsniveauet ved $5. Det er også faldet under nøglestøtten på $4,50, det laveste niveau i juni.

AXS-prisen har også bevæget sig under den faldende trendlinje vist i blåt og 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit. Derfor vil Axie Infinity-prisen sandsynligvis forblive i en nedadgående trend, efterhånden som efterspørgslen efter tokenen aftager, og udbuddet stiger. Hvis dette sker, vil tokenet sandsynligvis falde under supporten ved $4,0.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.