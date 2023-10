Sukkerpriserne ubarmhjertige bull run vinder fart: Mere opadrettet?

Sukkerpriserne fortsatte med at stige i denne uge, da bekymringerne for forsyningerne fortsatte. Data fra TradingView viser, at sukkerkontantkontrakter blev handlet til næsten $27,35 onsdag, et par punkter under det højeste på $27,75 fra år til dato. I alt er priserne steget med næsten 200 % fra det laveste niveau i 2020.

Bekymringer om forsyningen består

Sukker og flere andre råvarer som appelsinjuice, palmeolie og levende kvæg er steget kraftigt i år. En vigtig drivkraft for denne præstation er lavere forsyninger, da nøgleproducerende lande går igennem en tørke.

Den seneste WASDE-rapport viste, at sukkerforsyningen for sæsonen 2022/23 ville falde med over 178.000 tons på grund af lavere udbytte i Louisiana, den største producerende stat i USA.

Rapporten viste også, at USA’s sukkerforsyninger for sæsonen 2023/24 ville falde med 182.000 STRV på grund af svagere begyndelsesaktier. Mexicos produktion er også under pres på grund af tørke i nøgleområder i det vestlige Stillehav. Rapporten tilføjede :

“Mexicos produktion for 2023/24 er reduceret med 225.000 MT til 5,575 mio. Mexico oplever i øjeblikket udbredte tørkeforhold. Nedbørsmængderne for perioden april-september har været på det laveste niveau siden 2013 i 12 ud af de 15 stater, hvor sukkerrør dyrkes.”

Sukkerpriserne er også steget på grund af den igangværende stigning i råolie. Brent sprang til $90 onsdag, mens West Texas Intermediate (WTI) brølede tilbage til $87. JP Morgan-analytikere ser priserne stige til $150 i dette tyreløb.

Sukker er en vigtig del af energisektoren, da det bruges til fremstilling af biobrændstoffer. I de fleste perioder stiger efterspørgslen efter sukker, når prisen på råolie er i en opadgående tendens.

Prognose for sukkerpriser

Det daglige diagram viser, at sukkerpriserne har været i en kraftig opadgående tendens de seneste par år. I denne periode er prisen hoppet over 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit. Det nærmer sig også det vigtige modstandsniveau på $27,58, det højeste punkt i år.

Sukker steg også over nøglemodstandsniveauet til $26,60 (højeste 21. juni). Relative Strength Index (RSI) er også drevet opad. Derfor har sukker momentum til at fortsætte med at stige. Hvis dette sker, er den næste pris at se $30.