BIST 100, USD/TRY-analyse: Hvad nu for tyrkiske aktier og lira

Tyrkiske aktier og den tyrkiske lira har divergeret i år. På den ene side er USD/TRY -kursen steget til et rekordhøjt niveau på 28, et spring på 52 % fra, hvor den startede året. Parret er steget med over 1.200 % fra det laveste punkt i 2015.

Tyrkiske aktier er steget i år

På den anden side har BIST 100-indekset, som følger de største tyrkiske virksomheder, været et af de bedst præsterende indekser på markedet. Indekset steg til et højdepunkt på 8.500 TRY i denne måned, 100 % over, hvor det startede året. Den er steget med mere end 880 % fra sit laveste punkt under pandemien.

Mange BIST 100-virksomheder er steget med mere end 50 % i år, da tyrkiske indbyggere investerer i det eneste aktiv, der ser ud til at virke. Mange tyrkiske virksomheder har også nydt godt af, da den svagere lokale valuta gør deres varer og tjenester billigere internationalt.

Borusan Mannesman er den bedst præsterende Borsa Istanbull 100-bestanddel, efter at aktierne steg med mere end 1.059 % i år. Den er steget med over 5.980 % på de seneste tre år. Andre toppræsterende er blandt andre Mia Tek, Alfa Solar Energi, Oyak Cimento og Akcansa Cimento. Alle disse virksomheder er steget med over 200 %.

BIST 100-indekset står over for risici forude

Udfordringen for BIST 100-indekset er, at Centralbanken i Republikken Tyrkiet (CBRT) er blevet relativt aggressiv for nylig. Det har hævet renterne til 30 %, da det bekæmper den løbske inflation, en af de højeste i verden. I de fleste perioder har aktier en tendens til at underperforme i en periode med høje renter.

Den anden risiko for Borsa Istanbul-aktierne er, at regeringen har implementeret valutakontrolforanstaltninger i et forsøg på at redde den styrtende tyrkiske lira. Virksomheder opfordres nu til at gemme de fleste kontanter på deres balancer i tyrkiske lira eller risikere bøder.

BIST 100 diagram af TradingView

Yderligere tyder tekniske oplysninger på, at BIST-indeks-rallyet topper. Det har dannet et lille dobbelt-top mønster, som normalt er et bearish tegn. Samtidig er den glidende gennemsnitlige konvergensdivergens (MACD) bevæget sig under neutralpunktet. Histogrammet for denne indikator bevægede sig under nul tidligere på måneden.

Relative Strength Index (RSI) har også dannet et bearish divergensmønster. Derfor formoder jeg, at BIST 100-indekset snart vil have et bearish breakout, da investorer begynder at tage overskud. Hvis dette sker, vil indekset sandsynligvis genteste støtten ved TRY 7.000.

Jeg forventer, at USD/TRY-kursen også vil fortsætte med at stige, selvom CBRT bliver høgagtig. Investorer mener, at Erdogan ikke vil tolerere flere renteforhøjelser fremover, især når de ikke løser den tyrkiske lira-krise. Derfor, i dette tilfælde, USD/TRY-parret

